Харьковский "Электротяжмаш" под управлением ФГИ погрузился в глубокий кризис

Решение Кабинета министров о передаче харьковского завода "Электротяжмаш" под управление Фонда госимущества Украины, принятое в октябре минувшего года, крайне негативно сказалось на стратегическом предприятии. По информации заводского телеграм-канала, убыток завода за март 2020 года составил более 133 млн гривен. При этом отрицательный финансовый результат по итогам 1-го квартала вырос почти до 200 млн грн, пишет издание "Голос".

Отмечается, что коллектив завода лишь 17 апреля получил половину от остатка задолженностей по зарплате за март. Ранее, в феврале, из-за долгов предприятия перед энергетиками, под угрозой отключения оказался жилой поселок (общежития, социальная инфраструктура, 1200 жителей), который запитан вместе с "Электротяжмашем" от одной подстанции.

Аналогичный кризис имел место и в конце декабря минувшего года, когда энергетики уведомили предприятие об отключении от электросети. Тогда в ситуацию был вынужден экстренно вмешаться губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

Как сообщает "Голос", по состоянию на 1 марта 2020 года "Электротяжмаш" задолжал энергетикам около 20 миллионов гривен.

Ситуацию вокруг предприятия усугубляют противоречивые сигналы, поступающие из Фонда госимущества. Сначала глава ФГИ уверял, что "Электротяжмаш" одним из первых будет продан в первом полугодии 2020 года. Однако уже в феврале нынешнего года он же заявил, что "это точно не произойдет в ближайшие месяцы и, может, не в этом году".

Больше вспышки коронавируса, нынешнее руководство "Электротяжмаша" обеспокоило увольнение 14 апреля первого замминистра экономики Павла Кухты, который, как пишет СМИ, активно покровительствовал и.о. директора Виктору Бусько.

Напомним, ГП "Электротяжмаш" должно было стать одним из первых объектов "большой" приватизации в 2020 году. С этой целью в октябре 2019 года Минэкономики передало его под управление Фонда госимущества.

А 27 ноября с подачи на тот момент главы Офиса президента Андрея Богдана, Кабинет министров на закрытом заседании назначил и.о. генерального директора ГП "Завод "Электротяжмаш" депутата от "Оппоблока" Виктора Бусько.

Как отмечали СМИ, данное назначение было результатом юридически небезупречной комбинации, которая была реализована с участием первого замминистра экономики Павла Кухты и руководителей ФГИ Дмитрия Сенниченко и Сергея Игнатовского.

"Электротяжмаш" - одно из крупнейших в Восточной Европе предприятий электрического машиностроения. Производит генераторы для ТЭС, ГЭС, АЭС, тяговые электродвигатели и генераторы для железнодорожного и городского электротранспорта.

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