Поставщик китайских гаджетов и дорожного ограждения срывает закупку томографов для пограничной службы, - СМИ

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) опровергла информацию о нарушениях законодательства во время тендерной закупки двух томографов для выявления COVID-19. Чиновники уверяют: процедура была соблюдена в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом сообщил начальник управления Администрации ГПСУ Михаил Карнаух.

"На период борьбы с распространением коронавируса государство выделило средства для осуществления закупок, в том числе и на нужды пограничного ведомства. Для этого был сформирован четкий перечень необходимого оборудования с конкретной спецификацией и параметрами, объявлены открытые торги, во время которых предвзятого отношения к кому-либо из участников не было", - отмечает он.

По словам чиновников, во время закупок томографов процедура была соблюдена в соответствии с требованиями действующего законодательства, и никаких замечаний со стороны аудиторов, тендерного комитета нет.

"То, что отдельные компании, которые хотели или "наварить" на этом, или "впарить" оборудование, которое не соответствует заранее определенным требованиям, сейчас пытаются вставить палки в колесо, то это пусть останется на их совести. У нас все прошло честно, я спокойно сплю ночью, а ГПСУ готова предоставить всю имеющуюся документацию по поводу этой и других закупок контролирующим и правоохранительным органам", - добавляет Карнаух.

Напомним, по итогам тендера 4 мая 2020 года ГПСУ обязалась приобрести у "Медгаранта" два томографа на общую сумму 35,1 млн грн. Впрочем, участники тендера сообщают о существенных правонарушениях на торгах.

В свою очередь, по словам директора "Инкос-Лайна" и "Анке Украина", пограничники якобы безосновательно отвергли их предложения, создав искусственные условия для обеспечения победы конкурентов. Журналисты "Наших грошей" писали о закупке отечественными военными у "Инкос-Лайн" китайских планшетов, и о том, что во время торгов искусственно создавалась иллюзия конкуренции компании.

Кроме того, "Инкос-Лайн" выступал фигурантом как минимум трех уголовных производств, связанных со злоупотреблениями бюджетными и налоговыми махинациями в различных регионах Украины. Фискалы Запорожской области обвиняли компанию, что она пользовалась услугами "фирм-бабочек" для искусственного формирования налогового кредита, столичные правоохранители подозревали ее в нарушениях во время поставки пластиковых панельных ограждений, который привели к растраты более 1 млн грн бюджетных средств, а следователи Днепра - в вероятных злоупотреблениях во время конкурсных торгов, которые проводили местные чиновники.

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