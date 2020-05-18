Голик напомнил, как удалось построить лучшую школу в Украине

17 мая исполнилось ровно два года с того момента, как она была открыта после масштабной реконструкции. По этому поводу о подробностях работы на объекте рассказал Юрий Голик, который, работая советником главы Днепропетровской ОГА, принимал непосредственное участие в реконструкции школы.

Он рассказал о том, как за два дня до открытия школы из Киева приехала проверка из ДАБИ с четко поставленной задачей "накопать, раскопать, расчленить, штрафы выписать, акт ввода в эксплуатацию не давать". Но в результате они превратились в нормальных людей "с ошалевшими лицами минут через пять, как прибыли в эту школу".

"Это нормальная реакция на эту школу - шалели в ней все, кто попадал сюда первый раз - министры, Президент, Премьер-Министр, народные депутаты и учителя со всей страны, которых до сих пор возят в эту школу как образец", - написал Голик.



В школе, в частности, сделаны два футбольных поля, площадка для баскетбола, волейбола, тенниса, зона воркаута, две детских площадки, беговая дорожка с профессиональным легкоатлетическим покрытием, яблоневый сад и небольшой парк, 100%-я доступность здания, яркий энергосберегающий фасад, прозрачные двери в каждый класс, первый в Украине инклюзивный ресурсный центр, бук-кроссинги и бесплатные тысячи книг, сухие бассейны в коридорах, интерактивные доски в каждом классе, туалеты для детей с особыми потребностями на каждом этаже, подъемник на второй этаж, подъемник на сцену актового зала, легкие таблички возле каждого класса и на входе в школу, видеонаблюдение, поменянные абсолютно все коммуникации в школе.

"Через год (после реконструкции – ред.) и в этой школе тоже мы увидели ровно такой же эффект, как и в Петриковской опорной школе, реконструированной нами ранее. Увеличение среднего бала на выпускных. Сокращение практически в ноль прогулов и пропусков занятий. Просто потому, что в такой школе учителям хочется детей учить, а детям хочется учиться", - подчеркнул Голик.

Напомним, в марте в Украине стартовала Национальная программа "Велике будівництво", инициированная Президентом Владимиром Зеленским. В рамках программы только школ в Украине за год будет построено около 250.





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