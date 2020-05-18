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Уволенный глава Госэкоинспекции приезжал на комбинат им. Ильича и требовал заплатить ему штраф наличкой, - СМИ

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов дважды проверял Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и якобы требовал деньги

сегодня, 17:00
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Уволенный глава Госэкоинспекции приезжал на комбинат им. Ильича и требовал заплатить ему штраф наличкой, - СМИ

Уволенный на днях и. о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, будучи в должности, якобы лично приезжал на Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и требовал сейчас же заплатить ему штраф за нарушения наличными. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает "112 Украина".

"Возьмем, например, рассказ Фирсова, как он в качестве и. о. главы Госэкологинспекции дважды приходил с проверкой на ММК им. Ильича в Мариуполе. Как человек, работавший в государственный органах и знающий порядок их работы, спрошу – а как это, дважды проверять одно предприятие? Это вообще законно?", - отмечает Марунич.

Эксперт рассказывает: его источники в Госэкоинспекции - экс-подчиненные Фирсова - подтверждают, что и. о. главы Государственной экологической инспекции пришел на комбинат и потребовал заплатить штраф наличными.

"Что касается ММК, то после того как Госэкологинспекция, наконец, провела вторую проверку по всем требованиям закона, то "Метинвест" признал нарушения и заплатил штраф – но не наличкой в руки Фирсову, а в бюджет Украины", - говорит эксперт.

Напомним, 13 мая 2020 года исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины с ноября 2019-го Егор Фирсов заявил, что Кабмин уволил его с должности, и что причины такого решения он не знает.


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Источник: https://112.ua/politika/eto-voobshhe-zakonno-uvolennyy-io-glavy-gosekoinspekcii-lichno-priezzhal-na-mmk-ilicha-s-trebovaniem-seychas-zhe-vyplatit-emu-shtraf-nalichnymi--ekspert-536179.html
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