Долгожданная объездная Днепра будет достроена до конца 2020 года в рамках "Великого будівництва" президента – Голик

Строительство второй очереди объездной дороги Днепра планируется завершить до конца 2020 года. Трасса еще несколько лет назад стала одним их известных долгостроев в Украине, а в этом году будет закончена благодаря Национальной программе "Велике будівництво", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на Юрия Голика, который работал советником главы Днепропетровской ОГА в 2015-2019 гг.

Общая протяженность объездной Днепра, или Южного обхода, – 61,5 км. Работы над первой очередью в 18 км закончили в 2012 году, но потом строительство надолго остановилось. Вторая очередь была начата без необходимых документов, по этому поводу было открыто уголовное производство сразу по двум статьям – присвоение или растрата имущества и злоупотребление властью, которое не завершено до сих пор.

"Ровно три года назад, в мае 2017-го мы были с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном на месте "провала" вместо моста на въезде в Днепр. Это элемент Объездной Днепра, брошенной в своей время самыми крепкими в мире хозяйственниками, — вспоминает Юрий Голик. — Из-за этого на въезде в Днепр со стороны Запорожья существовала объездная объездной. Временная техническая дорога в полях, ставшая постоянной на несколько лет. В мае 2018-го я показывал Владимиру Омеляну, как идут работы по достройке моста на 23-й их календарный день. Еще через 19 дней мост был готов. Он был достроен ровно за 42 дня. Это чуть меньше в днях, чем заняло оформление документов на ввод его в эксплуатацию".

В конце прошлого года были уложены два слоя дорожного покрытия на участке от Запорожской трассы до ул. Аэропортовская. В этом году Объездная Днепра должна быть достроена. Средства на ее достройку заложены еще в первой Постанове КМУ.

Семь километров современной дороги соединят Запорожскую трассу и международный аэропорт "Днепропетровск". А главное – построенная объездная разгрузит правобережную часть города от транзитного транспорта.





Нацпрограмма "Велике будівництво" предполагает строительство сотен новых школ, детских садиков, стадионов и 6500 километров дорог в 2020 году. Разработана электронная онлайн-карта, которая позволяет в реальном времени следить за реализацией нацпрограммы развития инфраструктуры.

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