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Необходимо разрешать импорт электроэнергии для обеспечения конкуренции, – глава НКРЭКУ Тарасюк

По мнению Валерия Тарасюка, мера по ограничению импорта была вызвана исключительно кризисом в связи с пандемией коронавирусной инфекции

сегодня, 18:22
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Необходимо разрешать импорт электроэнергии для обеспечения конкуренции, – глава НКРЭКУ Тарасюк

Ограничение импорта электроэнергии в Украину является временной мерой, которая после преодоления кризиса, связанного с COVID-19, должна быть отменена. Об этом заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью изданию "Бизнес.Цензор"

"Мы смотрим на импорт как на элемент конкурентной среды. Мера по его ограничению была вызвана исключительно кризисом в связи с пандемией COVID-19. Он уникален. Надеемся, что за нашу жизнь он не повторится,  говорит Валерий Тарасюк.  После преодоления кризиса я считаю необходимым разрешать импорт для обеспечения конкуренции. Особенно это важно для нашего высококонцентрированного рынка генерации (НАЭК "Энергоатом" и ДТЭК Ахметова вырабатывают около 80 % электроэнергии в стране)".

Отметим, что крупнейшими импортерами электроэнергии во втором полугодии 2019 года были компании "Д.Трейдинг" (входит в энергохолдинг ДТЭК, компания импортировала 830,6 млн кВт-ч, доля поставок в общем объеме импорта составила 30,8%), "ЭРУ Трейдинг" (718,5 млн кВт-ч, 26,6%), "ГДЕ Трейдинг" (374,6 млн кВт-ч, 13,9%), "Джен Ай Киев" (247,9 млн кВт-ч, 9 2%) и "Юнайтед Энерджи" (209,3 млн кВт-ч, 7,8%).

По данным НЭК "Укрэнерго", всего во втором полугодии 2019-го в Украину было импортировано 2,7 млрд кВт-ч, что в общем балансе составило 1,7%.



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Источник: https://biz.censor.net.ua/resonance/3197097/glava_nkreku_valeriyi_tarasyuk_do_momenta_kogda_naselenie_budet_platit_za_elektroenergiyu_doroje_promyshlennosti
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