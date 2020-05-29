"Люди едят конфеты": в Forbes пояснили возвращение Порошенко в список миллиардеров

После того, как обновленный "Forbes Украина" опубликовала предварительный рейтинг богатейших украинцев, а пятый гарант Петр Порошенко замкнул тройку лидеров, в обществе возникло горячее обсуждение причин для его показательного богатства. Заместитель редактора журнала Владимир Ланда рассказал версию аналитиков редакции, которые подготавливают соответствующий топ-список.

Так, Ланда обозначил, что потери с 2016 года у Петра Порошенко значительно ниже, чем у крупнейших бизнесменов из металлургических и нефтяных отраслей, поскольку именно они в период кризиса получили больше всего убытков.

"Конфеты люди до сих пор покупают. Этот бизнес до сих пор прибыльнее, чем многие аналогичные компании в мире. В случае Порошенко я не вижу ничего удивительного", - заключил замглавреда украинской версии Forbes в эфире "24 канала".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что журнал "Forbes Украина" подготовил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины впервые с 2016 года.

Общее состояние "золотой сотни" насчитывает более 30 млрд долл США. Лидером рейтинга ожидаемо оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в 2,8 млрд долл, который, впрочем, заметно "поиздержался".

"По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз", — отмечает издание.

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