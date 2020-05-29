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Главная Новости Бизнес истории успеха "Люди едят конфеты": в Forbes пояснили возвращение Порошенко в список миллиардеров
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"Люди едят конфеты": в Forbes пояснили возвращение Порошенко в список миллиардеров

Замредактора журнала Forbes указал, что успех пятого президента Петра Порошенко заключается в том, что он выбрал шоколадную отрасль, а не нефтяную или металлургическую

сегодня, 00:13
Автор:

Екатерина Белоброва

"Люди едят конфеты": в Forbes пояснили возвращение Порошенко в список миллиардеров

После того, как обновленный "Forbes Украина" опубликовала предварительный рейтинг богатейших украинцев, а пятый гарант Петр Порошенко замкнул тройку лидеров, в обществе возникло горячее обсуждение причин для его показательного богатства. Заместитель редактора журнала Владимир Ланда рассказал версию аналитиков редакции, которые подготавливают соответствующий топ-список.

Так, Ланда обозначил, что потери с 2016 года у Петра Порошенко значительно ниже, чем у крупнейших бизнесменов из металлургических и нефтяных отраслей, поскольку именно они в период кризиса получили больше всего убытков. 

"Конфеты люди до сих пор покупают. Этот бизнес до сих пор прибыльнее, чем многие аналогичные компании в мире. В случае Порошенко я не вижу ничего удивительного", - заключил замглавреда украинской версии Forbes  в эфире "24 канала".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что журнал "Forbes Украина" подготовил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины впервые с 2016 года. 

Общее состояние "золотой сотни" насчитывает более 30 млрд долл США. Лидером рейтинга ожидаемо оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в 2,8 млрд долл, который, впрочем, заметно "поиздержался".

о сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз", — отмечает издание.


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Источник: https://24tv.ua/forbes-poyasnili-chomu-vtrati-poroshenka-neveliki_n1351511
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