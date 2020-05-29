Самые богатые украинцы по версии Forbes: чем обусловлен успех Ахметова, Пинчука и Порошенко

Впервые с 2016 года журнал "Forbes Украина" опубликовал рейтинг самых богатых украинцев. Первую строчку в рейтинге занимает олигарх Ринат Ахметов, состояние которого по сравнению с 2013 годом сократилось в шесть раз – до 2,8 млрд долл. На втором месте расположился владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием в 1,4 млрд долл. На третьем месте – пятый президент Украины Петр Порошенко, у которого также насчитали 1,4 млрд долл.



Эксперты по просьбе издания "Комментарии" проанализировали наиболее удивительные позиции, а также спрогнозировали, как может измениться рейтинг богатеев в следующем году.

Самые богатые украинцы vs звание беднейшей страны в Европе

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, сам факт того, что представители Украины попадают рейтинги миллиардеров, тогда как мы с Молдовой оспариваем звание беднейшее страны в Европе, показывает, что у нас есть огромные скрытые резервы.

"Это и теневые финансовые потоки, и уклонение от налогообложения. Речь о миллиардных суммах недопоступлений в бюджет, – подчеркивает эксперт. – А ведь эти средства могли бы пойти на больницы (ситуация с коронавирусом показала, насколько важна система здравоохранения), школы, университеты, науку..."

В списке Forbes политолога удивило 3-е место Порошенко.

"В 2016-м он вообще выпал из списка миллиардеров. Во время президентства уверял, что бизнес отдал в слепой траст. А тут оказалось, что его доходы сопоставимы с доходами Пинчука, который не был на госслужбе, – отмечает Алексей Якубин. – Это показатель того, что разделения власти и бизнеса у Порошенко не было. Он умудрился обогнать многих других признанных украинских олигархов: Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Дмитрия Фирташа. Да, у них у всех определенные проблемы. А вот Порошенко эти проблемы, похоже, не коснулись".

Политолог также отмечает, что практически у всех украинских олигархов наблюдается падение в цене активов. Прежде всего – из-за конфликта на востоке Украины.

"Номинальная стоимость активов того же лидера списка, Ахметова, по сравнению с данными до конфликта, упала в шесть раз. А вот у Порошенко наблюдается рост, – подчеркивает Алексей Якубин. – Из общих тенденций отмечу появление в расширенном списке людей, связанных с IT-индустрией. Ранее фигурировали в основном промышленники (те, кто "рулит" металлургической, химической, энергетической, аграрной промышленностью), а теперь вот появились и айтишники".

Изменения списка, по словам эксперта, будут во многом зависеть от того, как Украина выйдет из корона-кризиса.

"Как будут расставлены государственные приоритеты. Насколько власть сможет помочь (или хотя бы не мешать) бизнесу, – поясняет Алексей Якубин. – И, конечно, важна ситуация на внешних рынках. Понятно, что часть сырьевых – просядет. Равно как и то, что роль государства будет возрастать".

Самые богатые украинцы по версии Forbes: оценка активов

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний не особо удивлен первой тройкой. Хоть присутствие там Порошенко, по его мнению, будет использоваться оппонентами пятого президента.

"В принципе, всё вполне ожидаемо, – говорит Тарас Загородний. – Ахметов – традиционно на первом месте. Любой крупный бизнес во всем мире ищет пути взаимодействия с властью. Ахметов – не исключение. То, что его активы значительно "просели", тоже объяснимо. Он потерял серьезные мощности на оккупированных территориях: шахты, заводы, другие предприятия. Второй место Пинчука тоже понятно. Стабильный, достаточно прозрачный бизнес. Довольно ровные отношения с властью… Ну, а Порошенко и до президентства был не бедным человеком. Понятно, что во время президентства смог найти пути приумножения капитала "Рошен" ведь так и не был продан. А возможности для того, чтобы нарастить активы, имелись".

По мнению эксперта, оппоненты Порошенко сейчас, безусловно, будут интересоваться, каким образом он, будучи президентом, стал миллиардером. Ведь место в рейтинге позволяет, мягко говоря, подозревать, что он нажился на непростой ситуации в стране.

"Прогнозировать грядущие изменения в рейтинге довольно сложно, – отмечает Тарас Загородний. – Ведь данные Forbes – это не деньги, которые есть в кэше у участников списка. Речь идет об оценке их бизнеса, анализе того, как они генерируют доходы. Учитывая, что грядет кризис, мы будем видеть переоценку активов, проседание их. Под ударом, прежде всего, окажутся отрасли, связанные с сырьем, обработкой, полуфабрикатами. Достанется промышленности. А вот аграрка, возможно, будет более-менее стабильна".

Самые богатые украинцы по версии Forbes: удивительные позиции Порошенко

Главу Комитета экономистов Украины Андрея Новака поразил резкий подъем в рейтинге Петра Порошенко.

"Он поднялся на третью позицию, хоть ранее не входил и в десятку самых богатых украинцев, – отмечает эксперт. – Получается, что за период президентства Порошенко, который пришелся на время российской агрессии и резкого падения украинской экономики, он значительно увеличил активы бизнеса. С политической и моральной точки зрения – это очень неприятный факт. В тех же США президент-бизнесмен Дональд Трамп за годы правления потерял активов не менее, чем на 600 млн долларов. При том, что за годы его управления страной, в Штатах наблюдался рост экономики. А у нас Порошенко при резком падении экономики Украины и пике российской агрессии умудрился наращивать активы".

Андрей Новак считает, что этот факт – крайне негативный сигнал и для имиджа Украины в мире. Многие страны серьезно помогали нам все эти годы. В том числе финансово. А пятый президент тем временем увеличивал свое состояние.

"Что касается возможных изменений в рейтинге в связи с корона-кризисом, то они, безусловно, будут, – говорит экономист. – Целые сферы экономики были под запретом или частичным запретом. К тому же, произошло резкое падение мировых цен на энергоресурсы: нефть, газ. И те, у кого главный бизнес был связан с этим, понесут большие потери…"

Ранее "Комментарии" писали, что заместитель редактора журнала Forbes указал, что успех пятого президента Петра Порошенко заключается в том, что он выбрал шоколадную отрасль, а не нефтяную или металлургическую.





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