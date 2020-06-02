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Роман Абрамович купил самую дорогую недвижимость в Израиле

Российский олигарх Роман Абрамович виллу в израильском городе Герцлия-Питуах за 65 миллионов долларов

сегодня, 14:03
Автор:

Екатерина Белоброва

Роман Абрамович купил самую дорогую недвижимость в Израиле

Один из российских миллиардеров, занимающий 10 строку в списке Forbes 2020 года, Роман Абрамович приобрел недвижимость в Израиле, площадью  в почти в один гектар и стоимостью в 65 миллионов долларов. На сегодня это самый дорогой дом в стране обетованной. Про это сообщает российское агентство ТАСС.

Участок с домом российскому олигарху продал миллиардер Алан Говард, у которого ранее Абрамович арендовал этот особняк.

Поместье находится в городе Герцлия-Питуах. и это не единственная недвижимость на территории Израиля, которой владеет Роман Абрамович. В его владении находится также  отель-бутик "Варсано" в Тель-Авиве и несколько загородных частных домов у Красного моря.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в редакции украинского Forbes пояснили причину возвращения бывшего гаранта Петра Порошенко в тройку лидеров богатейших людей Украины в период затяжного кризиса и военной ситуации на востоке страны.

"Конфеты люди до сих пор покупают. Этот бизнес до сих пор прибыльнее, чем многие аналогичные компании в мире. В случае Порошенко я не вижу ничего удивительного", - заключил замглавреда Владимир Ланда.


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