Стало известно, в каких областях в Украине снизились суммы в платежках

В Украине 143 предприятия в 21 области и столице сделали перерасчет размера платы за централизованное отопление для населения. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Так, все предприятия сделали перерасчет платы для населения в таких областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Тернопольская область и Харьковская. А вот регионами, где ни одно предприятие не снизило плату – стали Черновицкая и Николаевская области. Также сообщается об областях, где меньше половины предприятий снизили плату – Луганская, Ивано-Франковская и Львовская. Городами с наибольшим процентом пересчета определены Вольнянск Запорожской области, пгт Межевая Днепропетровской области, г. Белгород-Днестровский Одесской области, а также Львов, Винница, Измаил и Южный Одесской области, г. Монастырище Черкасской области и г. Ирпень Киевской области.

Отметим, что теплопоставщики могут снижать плату за тепло на основе постановления Кабмина №1082. Однако размер перерасчета может быть разным.

"Стоимость природного газа упала. Но не все теплопоставщики используют исключительно природный газ. Предприятия также могут работать на угле, пеллетах и других материалах", - напомнили в Кабмине.

Ранее "Комментарии" писали, что экономия в платежках на тепло и горячую воду должна составлять 100-500 грн. Как отметил председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если суммы в платежках не уменьшились – следует идти к местной власти.

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