Стало известно, в каких областях в Украине снизились суммы в платежках

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В Украине 143
предприятия в 21 области и столице сделали перерасчет размера платы за
централизованное отопление для населения. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета
министров Украины.
Так, все
предприятия сделали перерасчет платы для населения в таких областях: Винницкая,
Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Тернопольская область и Харьковская.
А вот регионами, где ни одно предприятие не снизило плату – стали Черновицкая и Николаевская области. Также сообщается об областях, где меньше половины
предприятий снизили плату – Луганская, Ивано-Франковская и Львовская. Городами с наибольшим процентом пересчета определены Вольнянск Запорожской области, пгт
Межевая Днепропетровской области, г. Белгород-Днестровский Одесской области, а
также Львов, Винница, Измаил и Южный Одесской области, г. Монастырище
Черкасской области и г. Ирпень Киевской области.
Отметим, что теплопоставщики могут снижать плату за тепло на
основе постановления Кабмина №1082. Однако размер перерасчета может быть разным.
"Стоимость природного газа упала. Но не все теплопоставщики
используют исключительно природный газ. Предприятия также могут работать на
угле, пеллетах и других материалах", - напомнили в Кабмине.
Ранее "Комментарии" писали, что экономия в платежках на тепло и горячую
воду должна составлять 100-500 грн. Как отметил председатель комитета по вопросам энергетики и
жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если суммы в платежках не уменьшились –
следует идти к местной власти.
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