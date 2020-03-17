Цена на тепло снижена на 6,1% – НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые цены на тепло. Об этом говорится на официальной странице НКРЭКУ в Facebook.

Решение было принято в связи с уменьшением цены на природный газ. Так, НКРЭКУ пересмотрела расходы на топливо и тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ, КГУ для лицензиатов. Сообщается, что средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для потребностей населения в сравнении с одобренными 21 февраля снизились в среднем на 6,1 %, а также на 11,7% - по сравнению с действующими с 17 января.

Напомним, в Украине потребительские цены в феврале, по сравнению с январем 2020 года, снизились на 0,3%, а с начала года – на 0,1%. В частности снизились цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2%. В Госстате считают, что это произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 12,9%. Кроме того, на 1,4% снизились тарифы на горячую воду и отопление. Однако повысились тарифы на водоснабжение (на 15,3%) и канализацию (на 12,6%).

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