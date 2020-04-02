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В Госстате подсчитали долги украинцев за ЖКУ

Уровень оплат за ЖКУ повысился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

сегодня, 12:22
Автор:

• Сергей Медведев

В Госстате подсчитали долги украинцев за ЖКУ

Украинцы продолжают накапливать долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Задолженность населения с января 2020 года составила 32,69 млрд. Такие данные приводит Госстат, сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

 Лидером по неплатежам является Киев, высокий уровень задолженности также у жителей Днепропетровской и Харьковской областей. Наименьшая задолженность в Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях.

 В то же время в ведомстве отмечают некоторые позитивные признаки — в сравнении с предыдущими годами уровень оплаты повысился до 84,1% с 75,6% в 2018 году и 72,2% в 2019 году.

В регионах по уровню оплат лидируют жители Винницкой области — там за ЖКУ рассчитались 93,3% населения.

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Как сообщал портал "Комментарии", украинцы все больше наращивают долги за услуги ЖКХ.


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Источник: https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-zaborgovanist-naselennya-za-spozhyti-zhkp-sklala-ponad-32-mlrd-grn/?fbclid=IwAR2zWk0fDRAxsEfn9TB9bdkgSzer8C5pHAWNtuwGsf2tE0d93qED4_Gc2Eo
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