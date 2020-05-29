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Тариф на электроэнергию для населения: в Кабмине заговорили о повышении

В «антикризисной» программе Кабмин предлагает пересмотреть тариф на электроэнергию для населения, ведь ручное регулирование рынка привело к падению цен

29 мая 2020, 17:47
Автор:

Таисия Ерохина

Тариф на электроэнергию для населения: в Кабмине заговорили о повышении

Кабинет министров Украины планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, что должно помочь в преодолении коронакризиса. Об этом говорится в Программе стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19. Документ опубликован на сайте Кабмина.

В условиях карантина сектор энергетики понес потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением, говорится в документе. Отмечается, что ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии, а также дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии.

В правительстве предлагаются преодолеть эти последствия за счет 3 шагов. Во-первых, ликвидировать задолженность между участниками рынка – это обеспечит избежания остановки работы предприятий энергетической отрасли и дефолта восстановительных источников энергии.

Во-вторых, следует осуществить стабилизацию оптовых цен для обеспечение финансовой ликвидности всех участников рынка, которая должна обеспечить всех участников достаточными средствами для поддержки операционной деятельности.

И в-третьих, отмечается необходимость изменения тарифов. В Кабмине считают, что постепенный пересмотр тарифов для домохозяйств позволит обеспечить финансовую стабильность на рынке.

Кроме того, в документе указано негативное влияние карантина на рынок. В частности, речь идет о падении потребления энергетических ресурсов. Так, остановка экономики вследствие карантина привела к сокращению потребления энергоресурсов: потребление электроэнергии в апреле сократилось на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Напомним, в Кабмине определили 3 сценарии борьбы с коронавирусом – так называемые "средневековый", карантинный и адаптированный.

Ранее "Комментарии" разобрались в том, что происходит на рынке электроэнергии Украины: вероятность повышения тарифа и путаница с "зеленой" энергетикой.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf
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