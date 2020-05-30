Украинцам опять увеличат суммы в платежках: Буславец хочет в два раза повысить нормы потребления газа

У украинцев в платежках снова взлетят суммы – на этот раз за потребление газа. Возглавляемое Ольгой Буславец Министерство энергетики и зашиты окружающей среды инициировало повышение в два раза нормы потребления газа тем, у кого нет счетчиков и предложило разделить его по сезонам. В холодное время года, согласно предложению ведомства, украинцам придется платить за газ в несколько раз больше. Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован на сайте министерства, сообщает "БизнесЦензор".

У Буславец подсчитали, что повышение нормативов коснется жителей 3,3 млн квартир или 24,9% жилищного фонда, где нет счетчика газа.

Так, норму потребления газа повысят с 3,28 куб. м до 5,2 кубометра на одного человека в квартире с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. А с октября по март норматив для таких потребителей будет еще выше – 7,6 куб. м на человека.

В квартирах с газовой плитой, но без централизованного горячего водоснабжения, норматив хотят повысить с 5,39 куб. м до 7,1 кубометра на человека в месяц, а в отопительный период – до 12 кубометров.

В квартирах, где есть газовая плита и нагреватель воды норма потребления вырастет с 10,49 куб. м до 16,3 кубометра, а в отопительный период – до 27 кубометров.

Когда же не будет горячей воды, норму потребления газа для газовой плиты у Буславец хотят увеличить с нынешних 5,39 куб. м до 7,1 куб. метра на человека в месяц с апреля по сентябрь и до 12 кубометров – в остальные месяцы.

Как отметили в пояснительной записке к документу, такой рост норм потребления связан с сообщениями о "неконтролируемом" потреблении газа населением.



"А это в свою очередь приводит к безвозмездному использованию газа бытовыми потребителями на сумму 2,7 млрд грн в год (383 млн куб. м природного газа)", – заявляют в Минэнерго.

Отмечается, что назначенная 16 апреля Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.

Ранее "Комментарии" сообщали, что правительство собирается пересмотреть цену на электроэнергию для населения.







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