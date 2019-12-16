Стало известно, сколько налогов заплатят ФЛП в 2020 году

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) опубликовала данные о сумме налогов, которые необходимо будет выплачивать физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) в 2020 году.



Отмечается, что сумма налогов будет напрямую зависеть от минимальной заработной платы в стране, которая с 1 января 2020 года вырастет до 4723 грн. Кроме того, в госбюджете на следующий год не предусмотрено увеличение размера минимальной заработной платы. В то же время, прожиточный минимум с начала следующего года будет составлять 2102 грн.

ФЛП первой группы упрощенной системы налогообложения должны будут платить в бюджет 1249 грн. в месяц, из которых 1039 грн. составит единый социальный взнос (ЕСВ) и 210,2 грн. – единый налог. ФЛП второй группы заплатят 1983,66 грн. в месяц, из которых 1039, 06 грн. – ЕСВ и 944,6 грн. – единый налог. Для третьей группы размер налога будет зависеть от суммы доходов и системы, которую необходимо будет выбрать плательщику.









Ранее "Комментарии" писали, что отечественные госкомпании задолжали более 4 млрд грн. налога из чистой прибыли.