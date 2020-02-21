Подозреваемого в незаконном обогащении налоговика, Верланов уполномочил на контроль за алко-табачным и топливным рынком

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Директор Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Роман Гнатюк получил право подписывать лицензии на производство и оптовую торговлю спиртом, горючим, алкогольными напитками и табачными изделиями. Такими полномочиями его наделил ГНСУ Сергей Верланов, сообщается на официальном сайте налоговой службы.
В публикации говорится, что с 30 января 2020 года Гнатюк получил право на подписание ряда документов, а именно:
- лицензий на производство спирта этилового неденатурированного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, дистиллята виноградного спиртового, спирта-сырца плодового, биоэтанола, спирта этилового денатурированного, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего;
-лицензий (дубликатов лицензий) на право оптовой торговли спиртом этиловым, спиртом этиловым виноградным, спиртом этиловым плодовым;
-лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без добавления спирта);
- лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками - сидром и перри (без добавления спирта);
- лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками - исключительно пивом для производителей пива с объемом производства до 3000 гектолитров в год;
- лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли табачными изделиями;
- лицензий (дубликатов лицензий) на право оптовой торговли горючим;
- справок о внесении мест хранения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в Единый государственный реестр мест хранения;
- внесение отметок о ежегодной плате за выданные лицензии;
- писем в адрес субъектов обращения сообщению о возможности получения государственной услуги (относительно лицензирования и справок о внесении мест хранения в Единый государственный реестр мест хранения).
Таким образом, заниматься производством и продажей спирта и алкогольных напитков, а также горючего в Украине предприниматели отныне не могут без подписи Гнатюка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости