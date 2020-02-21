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Подозреваемого в незаконном обогащении налоговика, Верланов уполномочил на контроль за алко-табачным и топливным рынком

Отныне производить и продавать спирт и алкогольные напитки, а также горючее у украинских предпринимателей не получится без подписи налоговика Романа Гнатюка

сегодня, 16:00
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Подозреваемого в незаконном обогащении налоговика, Верланов уполномочил на контроль за алко-табачным и топливным рынком

Директор Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Роман Гнатюк получил право подписывать лицензии на производство и оптовую торговлю спиртом, горючим, алкогольными напитками и табачными изделиями. Такими полномочиями его наделил ГНСУ Сергей Верланов, сообщается на официальном сайте налоговой службы.

В публикации говорится, что с 30 января 2020 года Гнатюк получил право на подписание ряда документов, а именно:

- лицензий на производство спирта этилового неденатурированного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, дистиллята виноградного спиртового, спирта-сырца плодового, биоэтанола, спирта этилового денатурированного, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего;

-лицензий (дубликатов лицензий) на право оптовой торговли спиртом этиловым, спиртом этиловым виноградным, спиртом этиловым плодовым;

-лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без добавления спирта);

- лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками - сидром и перри (без добавления спирта);

- лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками - исключительно пивом для производителей пива с объемом производства до 3000 гектолитров в год;

- лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли табачными изделиями;

- лицензий (дубликатов лицензий) на право оптовой торговли горючим;

- справок о внесении мест хранения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в Единый государственный реестр мест хранения;

- внесение отметок о ежегодной плате за выданные лицензии;

- писем в адрес субъектов обращения сообщению о возможности получения государственной услуги (относительно лицензирования и справок о внесении мест хранения в Единый государственный реестр мест хранения).

Таким образом, заниматься производством и продажей спирта и алкогольных напитков, а также горючего в Украине предприниматели отныне не могут без подписи Гнатюка.

Напомним, Роман Гнатюк получил должность директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНСУ не так давно. 11 декабря его перевели с должности заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов в ГНСУ без конкурса и, возможно, с грубым нарушением норм действующего законодательства.

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Источник: https://www.tax.gov.ua/pro-sts-ukraini/upovnovajeni-osobi-/upovnovajeni-osobi/print-73588.html?fbclid=IwAR1sMx-v0qEczLXGTWFN7wQ4ygUMNLWAZN_dRnRvnTRnznxx_pheYfe0n-0
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