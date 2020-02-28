Федерация работодателей требует от президента Зеленского наложить вето на закон «о налоговом терроре»

В Федерации напомнили, что закон был принят 16 января 2020 г. и 11 февраля направлен на подпись Президенту.







"Надеемся, что его неподписание Президентом в течение уже 16 дней свидетельствует о том, что в Офисе Президента и Кабинете Министров Украины всерьез задумались над качеством принятого документа и последствиями внедрения предусмотренных ним изменений для экономики Украины", – сказано в официальном сообщении Федерации работодателей Украины.

В Федерации выделили 4 ключевых недостатка, которые есть "потенциально корупциогенными" и "несут риски для государственного бюджета и экономического развития Украины в целом".



Прежде всего речь идет о внедрении концепции "виновной ответственности" плательщиков налогов, по которой наличие или отсутствие вины при нарушении налогового законодательства будет определяться налоговым органом и в зависимости от этого будет применяться тот или иной размер штрафа. Такие нормы лишь спровоцируют расцвет коррупции в налоговых органах, уверены в Федерации работодателей.



Кроме того в Федерации выступили против налогообложения т.н. "конструктивных дивидендов", а также против механизма корректировки финансового результата на основе концепции определения наличия или отсутствия "деловой цели".



Среди недостатков закона в Федерации также отметили неравенство в налогообложении плательщиков налогов (исключение из правил "тонкой капитализации", освобождение от налогообложение доходов нерезидентов в виде процентов, прочее), а также кардинальное (вдвое) повышение штрафных санкций и введения новых штрафов – в т.ч. за несвоевременное представление годовой финансовой отчетности.



Федерация работодателей Украины призывает Президента Украины Владимира Зеленского воспользоваться своим право вето к этому Закону и предложить Верховной Раде Украины разделить закон №1210 на части (вопрос администрирования, вопрос трансфертного ценообразования и налогообложение контролируемых иностранных компаний, ресурсные нормы и тому подобное), которые необходимо качественно доработать с учетом позиции бизнес-сообщества.



Напомним, что кроме Федерации работодателей Украины, категорически против закона №1210 выступили основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т.ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз предпринимателей и промышленников. А в Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины закон №1210 назвали "налоговым террором".



В общем, по подсчетам экономистов, законопроект №1210 может стоить Украине около 1% ВВП страны, то есть около 36-37 млрд. грн.



Ведь согласно прогнозам экспертов, закон ударит по многим отраслям – от металлургии (повышение ренты на железную руду) к ИТ-сектора (введение 18% налога на прибыль ИТ-компаний по рубежом).











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