Федерация работодателей требует от президента Зеленского наложить вето на закон «о налоговом терроре»

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В Федерации
напомнили, что закон был принят 16 января
2020 г. и 11 февраля направлен на подпись
Президенту.
"Надеемся, что его неподписание Президентом в течение уже 16 дней свидетельствует о том, что в Офисе Президента и Кабинете Министров Украины всерьез задумались над качеством принятого документа и последствиями внедрения предусмотренных ним изменений для экономики Украины", – сказано в официальном сообщении Федерации работодателей Украины.
В Федерации
выделили 4 ключевых недостатка, которые есть
"потенциально корупциогенными" и "несут риски для государственного бюджета
и экономического развития Украины в
целом".
Прежде всего
речь идет о внедрении концепции
"виновной ответственности" плательщиков
налогов, по которой наличие или отсутствие
вины при нарушении налогового
законодательства будет определяться налоговым
органом и в зависимости от этого будет
применяться тот или иной размер
штрафа. Такие нормы лишь спровоцируют
расцвет коррупции в налоговых органах, уверены в Федерации работодателей.
Кроме того в
Федерации выступили против налогообложения
т.н. "конструктивных дивидендов", а
также против механизма корректировки
финансового результата на основе
концепции определения наличия или
отсутствия "деловой цели".
Среди недостатков
закона в Федерации также отметили
неравенство в налогообложении плательщиков
налогов (исключение из правил "тонкой
капитализации", освобождение от
налогообложение доходов нерезидентов в
виде процентов, прочее), а также
кардинальное (вдвое) повышение штрафных
санкций и введения новых штрафов
– в т.ч. за несвоевременное представление годовой
финансовой отчетности.
Федерация
работодателей Украины призывает Президента
Украины Владимира Зеленского
воспользоваться своим право вето к этому
Закону и предложить Верховной Раде
Украины разделить закон №1210 на части
(вопрос администрирования, вопрос
трансфертного ценообразования и
налогообложение контролируемых иностранных
компаний, ресурсные нормы и тому подобное), которые
необходимо качественно доработать с
учетом позиции бизнес-сообщества.
Напомним,
что кроме Федерации работодателей Украины,
категорически против закона №1210 выступили основные бизнес-ассоциации
и ассоциации иностранных инвесторов
Украины – в т.ч. Европейская Бизнес
Ассоциация, Американская торговая палата,
Украинский союз предпринимателей и
промышленников. А в Совете предпринимателей при
Кабинете министров Украины закон №1210
назвали "налоговым террором".
В общем, по подсчетам экономистов,
законопроект №1210 может стоить Украине
около 1% ВВП страны, то есть около
36-37 млрд. грн.
Ведь
согласно прогнозам экспертов, закон
ударит по многим отраслям – от
металлургии (повышение ренты на железную
руду) к ИТ-сектора (введение 18%
налога на прибыль ИТ-компаний по
рубежом).
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