Василий Костюк заинтересован в назначении Столярик главным налоговиком Львовщины, - СМИ

Главой управления Государственной налоговой службы (ГНС) во Львовской области может стать Ирина Столярик, которая сегодня занимает должность главы фискальной службы в Ивано-Франковске. Назначение Столярик якобы лоббирует партнер свояка экс-главы таможни Максима Нефедова - Василий Костюк, пишет издание "Лента".

Костюк решил начать поиск начальника для Львовской ГНС после увольнения Нефедова с поста главы таможни. Выбор пал на Ирину Столярик, которая согласно официальной биографии, работает в налоговых органах с 1990 года, до 2010 года трудилась в Тернопольской ГНИ, где с 2005 по 2010 была заместителем главы областной инспекции. В 2010 переехала в Ивано-Франковск, где занимала должность вначале заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления (сегодня - Госаудитслужба), а с 2012 по апрель 2014 года - была главой объединенной государственной финансовой инспекции. С апреля 2014 года она фактически руководит налоговой в Ивано-Франковске (сначала в статусе и. о., а затем как полноценный начальник ГУ ГФС).

"Звездный час Столярик для возвращения в "родную стихию" налоговых органов наступил после Революции достоинства, когда Государственную фискальную службу возглавил уроженец Тернопольщины и друг Столярик и ее супруга Дмитрия Банаха Игорь Белоус", - говорится в материале.

В Youtube сохранилась запись визита "Правого сектора" в кабинет Столярик, на котором видно, как сильно она переживает по поводу возможной "общественной люстрации".







Накануне издание ZN опубликовало данные, согласно которым во Львовском регионе, где работает Костюк, только за февраль 2020 года конвертационные центры нанесли государству убытков на сумму около 450 млн грн. В годовом измерении речь идет минимум о 5,5 млрд. грн. - и это только НДС-схемы и те, которые реально видят контролирующие органы.

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