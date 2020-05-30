ФЛП будут платить ЕСВ по новым правилам: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" о внесении изменений в закон о сборе и учете ЕСВ. Об этом сообщает сайт Офиса президента.



Согласно закону будут изменены нормы касательно начисления и уплаты ЕСВ физическими лицами-предпринимателями. Так, в перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, теперь относятся те, кто ведет независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Такие лица будут платить ЕСВ только по собственному желанию.

Кроме того, ЕСВ смогут не платить за себя лица, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью – при условии взятия их на учет как ФЛП и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство юстиции Украины напомнило, что подать ежегодную декларацию украинцы могут до 31 мая. В ведомстве рекомендуют не откладывать подачу электронной декларации до последнего дня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!