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ФЛП будут платить ЕСВ по новым правилам: Зеленский подписал закон

ФЛП смогут не платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли

30 мая 2020, 15:36 comments1416
Автор:

Татьяна Веремеева

ФЛП будут платить ЕСВ по новым правилам: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" о внесении изменений в закон о сборе и учете ЕСВ. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Согласно закону будут изменены нормы касательно начисления и уплаты ЕСВ физическими лицами-предпринимателями. Так, в перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, теперь относятся те, кто ведет независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Такие лица будут платить ЕСВ только по собственному желанию.

Кроме того, ЕСВ смогут не платить за себя лица, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью – при условии взятия их на учет как ФЛП и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство юстиции Украины напомнило, что подать ежегодную декларацию украинцы могут до 31 мая. В ведомстве рекомендуют не откладывать подачу электронной декларации до последнего дня.


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