ФЛП будут платить ЕСВ по новым правилам: Зеленский подписал закон

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в
Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование" о внесении изменений в закон о сборе и
учете ЕСВ. Об этом сообщает сайт Офиса президента.
Согласно закону будут изменены нормы касательно начисления и уплаты ЕСВ физическими
лицами-предпринимателями. Так, в перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ,
теперь относятся те, кто ведет независимую профессиональную деятельность, если
они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Такие лица
будут платить ЕСВ только по собственному желанию.
Кроме того, ЕСВ смогут не платить за себя лица, которые занимаются
независимой профессиональной деятельностью – при условии взятия их на учет как
ФЛП и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство юстиции Украины напомнило, что
подать ежегодную декларацию украинцы могут до 31 мая. В ведомстве рекомендуют
не откладывать подачу
электронной декларации до последнего дня.
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