Увольняться передумал: министр юстиции похвастал пенсией из США в 1 млн грн

Министр юстиции Денис Малюска получил от США пенсию в сумме, эквивалент которой превышает 1 млн грн, и поэтому не намерен увольняться с занимаемой должности. Об этом он заявил на телеканале ICTV.



"Неделю назад мне перечислили мою пенсию из США, которая накопилась в связи с моей предыдущей работой. Это больше 1 млн гривен, которых мне хватит надолго. Поэтому вопрос заработной платы лично для меня снят", - пояснил Малюська.



По словам министра, зарплата для чиновников его уровня не так важна.



"Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня также. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы", - отметил Малюська.



Министр также подчеркнул, что не намерен увольняться с занимаемой должности.



"Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства", - добавил он.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Денис Малюська заявил, что его зарплата слишком маленькая, и если ее не поднимут хотя бы до 80 тысяч, то надолго его не хватит.

