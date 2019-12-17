Замминистра здравоохранения подала в отставку: "Не пойду на компромисс с совестью"

Заместитель министра здравоохранения Младена Качурец решила уйти с должности. Заявление об увольнении по собственному желанию Качурец опубликовала на своей странице в Facebook.

Так, Качурец заявила о намерениях продолжать "работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы", однако не в составе нынешнего Министерства здравоохранения (МОЗ). По ее словам, за три месяца работы не оправдались надежды воплощать ранее запланированное с новым руководством. "Однако уже с первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе и формировании общей политической позиции речь не идет", - написала Кочурец. По ее словам, она не принимала участия в формировании программы деятельности Кабинета министров Украины, поэтому "для большинства работников в МОЗ принятый документ с определенными целями стал неожиданностью".

Также Кочурец заявила, что в МОЗ отсутствует приказ о распределении обязанностей между заместителями, что вызывает неудобства в работе, а большинство публично объявленных решений не обсуждаются внутри министерства.

"Я как заместитель министра, считаю недопустимым такой непонятный и непрозрачный процесс принятия/непринятия решений. Оставаться дальше на посту для меня по многим причинам - это компромисс с совестью, на который я не пойду", - написала Кочурец.

Ранее "Комментарии" писали, что министр юстиции похвастался пенсией из США в 1 млн грн и передумал увольняться.