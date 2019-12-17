Замминистра здравоохранения подала в отставку: "Не пойду на компромисс с совестью"

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Заместитель министра здравоохранения Младена Качурец решила уйти с
должности. Заявление об увольнении по собственному желанию Качурец опубликовала на своей
странице в Facebook.
Так, Качурец заявила о намерениях продолжать "работать над воплощением
идей, лежащих в основе трансформации системы", однако не в составе нынешнего Министерства здравоохранения (МОЗ). По ее словам, за три месяца работы не оправдались
надежды воплощать ранее запланированное с новым руководством. "Однако уже с
первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе и
формировании общей политической позиции речь не идет", - написала Кочурец. По ее
словам, она не принимала участия в формировании программы деятельности Кабинета министров Украины, поэтому "для большинства работников в МОЗ принятый документ с
определенными целями стал неожиданностью".
Также Кочурец заявила, что в МОЗ отсутствует приказ о распределении обязанностей
между заместителями, что вызывает неудобства в работе, а большинство публично
объявленных решений не обсуждаются внутри министерства.
"Я как заместитель министра, считаю недопустимым такой непонятный и
непрозрачный процесс принятия/непринятия решений. Оставаться дальше на посту для
меня по многим причинам - это компромисс с совестью, на который я не пойду", -
написала Кочурец.
Ранее "Комментарии" писали, что министр юстиции похвастался пенсией из США в 1
млн грн и передумал увольняться.
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