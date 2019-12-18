Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Кабмин вводит новые правила выезда в Россию

Выехать в РФ можно будет только по загранпаспорту

сегодня, 12:04
Автор:

• Сергей Медведев

Кабинет министров решил запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам. Такое решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Тelegram-канале. 

 Новые правила вводятся в действие с 1 марта 2020 года. При пересечении украинской границы при выезде в РФ необходим будет загранпаспорт. Премьер отмечает, что данное нововведение позволит сократить время пограничного контроля для граждан, поскольку при проверке загранпаспорта используются специальные сканеры.

В то же время, если украинцы въезжают с территории Российской Федерации, пограничники будут беспрепятственно пропускать граждан с внутренними паспортами.

Как сообщал портал "Комментарии", руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал о том, что система безвизовых поездок за границу с ID-картой для украинцев в будущем может заработать и с Шенгенской зоной.

Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...