Кабмин вводит новые правила выезда в Россию

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Кабинет министров решил запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам. Такое решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Тelegram-канале.
Новые правила вводятся в действие с 1 марта 2020 года. При пересечении украинской границы при выезде в РФ необходим будет загранпаспорт. Премьер отмечает, что данное нововведение позволит сократить время пограничного контроля для граждан, поскольку при проверке загранпаспорта используются специальные сканеры.
В то же время, если украинцы въезжают с территории Российской Федерации, пограничники будут беспрепятственно пропускать граждан с внутренними паспортами.
Как сообщал портал "Комментарии", руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал о том, что система безвизовых поездок за границу с ID-картой для украинцев в будущем может заработать и с Шенгенской зоной.
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