В Украине открылся Офис противодействия рейдерству

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В Украине заработал Офис по противодействию рейдерским захватам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Глава правительства назвал организацию "маленьким административным судом", в который может обратиться любой украинец, который считает, что его права на собственность кто-то нарушил. Гражданам обещают немедленное реагирование и максимальную защиту прав.
Отмечается, что за три месяца специалисты получили 1404 жалобы, из которых 1064 уже получили решения. Для регистраторов с запятнанной репутаций (таких оказалось 368) заблокировали доступ к реестрам.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Зеленский подписал законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности". Этот закон направлен на борьбу с рейдерством.
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