Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В Украине открылся Офис противодействия рейдерству

Украинцам обещают максимальную защиту и немедленное реагирование

сегодня, 15:17
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине заработал Офис по противодействию рейдерским захватам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Глава правительства назвал организацию "маленьким административным судом", в который может обратиться любой украинец, который считает, что его права на собственность кто-то нарушил. Гражданам обещают немедленное реагирование и максимальную защиту прав.

Отмечается, что за три месяца специалисты получили 1404 жалобы, из которых 1064 уже получили решения. Для регистраторов с запятнанной репутаций (таких оказалось 368) заблокировали доступ к реестрам.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Зеленский подписал законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности".  Этот закон направлен на борьбу с рейдерством.

Источник: https://t.me/PMHoncharuk/176
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...