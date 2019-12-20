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Нет игровым автоматам под видом «лотерей»: уже ликвидировали 150 фирм

Кабинет министров Украины развернул проверку всех компаний, которые позиционируют себя как государственные лотереи, хотя на самом деле ведут незаконный игорный бизнес

сегодня, 09:50
Автор:

• Таисия Ерохина

В Украине запретили деятельность игорного бизнеса под видом "государственных лотерей". Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, сегодня ночью уже закрыли более 150 заведений по всей Украине, во время чего изъяли оборудование на 46 млн грн. Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, в нашей стране есть только три официальных оператора государственных лотерей. Несмотря на это, десятки компаний "прикидывались" также гослотереями, хотя вели запрещенный игорный бизнес.

"Как это работает? Эти учреждения заключают с операторами гослотерей договоры на распространение. Прикрываются этими договорами, однако на территории учреждения устанавливают "игровые автоматы", которые запрещены законом", - рассказал Гончарук.

Чтобы разоблачить подобные схемы, в лицензионных условиях Кабмин отменил возможность для операторов заключать договоры на распространение.

Отмечается, что полиция продолжит рейд по проверке игорных заведений, а Государственная фискальная служба – проанализирует лицензии всех государственных лотерей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько украинцев поддерживают легализацию азартных игр. Опрос показал, что больше половины украинцев не воспринимают идею легализации игорного бизнеса.

Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-goncharuk-gralnogo-biznesu-pid-viglyadom-loterej-ne-bude
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