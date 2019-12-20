Нет игровым автоматам под видом «лотерей»: уже ликвидировали 150 фирм

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В Украине запретили деятельность игорного бизнеса под
видом "государственных лотерей". Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров
Украины.
Согласно сообщению, сегодня ночью уже закрыли
более 150 заведений по всей Украине, во время чего изъяли оборудование на 46 млн
грн. Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, в нашей стране есть только три
официальных оператора государственных лотерей. Несмотря на это, десятки компаний "прикидывались"
также гослотереями, хотя вели запрещенный игорный бизнес.
"Как это работает? Эти учреждения заключают с операторами
гослотерей договоры на распространение. Прикрываются этими договорами, однако на
территории учреждения устанавливают "игровые автоматы", которые запрещены законом", -
рассказал Гончарук.
Чтобы разоблачить подобные схемы, в лицензионных условиях Кабмин
отменил возможность для операторов заключать договоры на распространение.
Отмечается, что полиция продолжит рейд по проверке игорных заведений, а Государственная фискальная служба – проанализирует лицензии
всех государственных лотерей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько украинцев поддерживают легализацию азартных игр. Опрос
показал, что больше половины украинцев не воспринимают идею легализации игорного
бизнеса.
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