Нет игровым автоматам под видом «лотерей»: уже ликвидировали 150 фирм

В Украине запретили деятельность игорного бизнеса под видом "государственных лотерей". Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, сегодня ночью уже закрыли более 150 заведений по всей Украине, во время чего изъяли оборудование на 46 млн грн. Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, в нашей стране есть только три официальных оператора государственных лотерей. Несмотря на это, десятки компаний "прикидывались" также гослотереями, хотя вели запрещенный игорный бизнес.

"Как это работает? Эти учреждения заключают с операторами гослотерей договоры на распространение. Прикрываются этими договорами, однако на территории учреждения устанавливают "игровые автоматы", которые запрещены законом", - рассказал Гончарук.

Чтобы разоблачить подобные схемы, в лицензионных условиях Кабмин отменил возможность для операторов заключать договоры на распространение.

Отмечается, что полиция продолжит рейд по проверке игорных заведений, а Государственная фискальная служба – проанализирует лицензии всех государственных лотерей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько украинцев поддерживают легализацию азартных игр. Опрос показал, что больше половины украинцев не воспринимают идею легализации игорного бизнеса.