В Кабмине рассказали, как будут повышать цифровую грамотность украинцев

Министерство цифровой трансформации Украины запускает программу цифровой грамотности для украинцев. Она станет доступной 21 января 2020 года. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на презентации программы, которая прошла 24 декабря в Киеве, передает корреспондент "Комментариев".

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, развитие цифровой грамотности украинцев - стратегическая задача для правительства. По его словам, именно цифровая грамотность в современном мире является признаком цивилизованности населения.

Так, в программе предусмотрено пять курсов, а в январе стартуют с тремя: базовый, для учителей и для родителей по цифровой безопасности детей.

"Мы хотим научить шесть млн человек за три года. Не меньше, чем два млн людей нужно обучать в год. Только с помощью онлайн-платформы это будет невозможно сделать. Поэтому в следующем году будем масштабно, массово по всей стране открывать образовательные хабы офлайн, где каждый человек сможет реализовать свое право на бесплатное цифровое образование", - заявил министр Федоров.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин назначил госсекретаря Минцифры.