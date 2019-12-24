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Больше половины украинцев имеют цифровую грамотность ниже среднего уровня

В Украине больше всего времени в интернете в выходные дни проводит молодежь

сегодня, 11:45
Автор:

• Таисия Ерохина

В Украине 15,1% людей вообще не владеют навыками цифровой грамотности, а 53% - имеют уровень ниже среднего. Об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Ионан во время презентации программы развития цифровой грамотности украинцев сегодня, 24 декабря, информирует корреспондент "Комментариев".

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в истории Украины провели первое социологическое исследование цифровых навыков украинцев. Так, наиболее развитые навыки украинцев - информационные и коммуникационные, а наименее – навыки программного обеспечения и решения маленьких проблем самостоятельно. Чаще всего интернетом пользуются дома (86%), хотя также молодежь "зависает" в школах и заведениях общественного питания. Больше всего времени проводит в интернете молодежь и люди с недостатками слуха в рабочий день.

"Население Украины, в целом, тратит в рабочий день два часа, в выходной – три. Жители неподконтрольной территории в рабочее время – два часа, в выходной – четыре. Люди с недостатками слуха три часа, в выходной день – два. И молодежь – три часа, а в выходной день – пять часов", - сообщила Ионан.

Кроме того, 34% украинцев становились жертвами онлайн-мошенничества. Чаще всего это было получение мошеннических сообщений.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кабмине рассказали, как планируют повышать уровень цифровой грамотности среди населения.

Источник: https://comments.ua/
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