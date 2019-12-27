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Решение конфликта вне суда: Кабмин одобрил законопроект «О медиации»

В Кабмине заявили, что законопроект о медиации позволит сократить расходы и время граждан во время решения споров

сегодня, 12:57
Автор:

• Таисия Ерохина

Правительство одобрило законопроект "О медиации", который позволяет разрешать споры или конфликты без суда. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Так, документ предусматривает привлечение к решению конфликтов специального посредника – медиатора. При его помощи спорящие стороны будут достигать договоренностей. В правительстве заявляют, что таким способом сократят финансовые затраты и ускорят сроки решения вопросов. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, система медиации поможет значительно уменьшить время и стоимость судебных процедур для людей. По его словам, положительно повлияет введение медиаторов и на сферу бизнеса, особенно малого и среднего.

Отмечается, что законопроект регулирует сферу применения медиации, ее принципы, требования к медиатору и его права, обязанности, ответственность. Также определяется проведение медиации и права обязанности сторон.

В Кабмине подчеркивают, что одобрение изменений поможет уменьшить нагрузку на суды, ведь позволит сократить количество обжалованных судебных решений.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Раде хотят проверять, насколько эффективно работают законы, которые принимает парламент.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-goncharuk-superechki-ta-konflikti-mozhna-bude-virishiti-poza-sudom
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