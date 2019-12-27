Решение конфликта вне суда: Кабмин одобрил законопроект «О медиации»

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Правительство одобрило законопроект "О
медиации", который позволяет разрешать споры или конфликты без суда. Об этом
сообщается на сайте Кабинета министров Украины.
Так, документ предусматривает привлечение
к решению конфликтов специального посредника – медиатора. При его помощи
спорящие стороны будут достигать договоренностей. В правительстве заявляют, что таким способом сократят финансовые затраты и ускорят сроки решения вопросов. Как
заявил премьер-министр Алексей Гончарук, система медиации поможет значительно уменьшить
время и стоимость судебных процедур для людей. По его словам, положительно повлияет введение
медиаторов и на сферу бизнеса, особенно малого и среднего.
Отмечается, что законопроект регулирует
сферу применения медиации, ее принципы, требования к медиатору и его права,
обязанности, ответственность. Также определяется проведение медиации и права
обязанности сторон.
В Кабмине подчеркивают, что одобрение
изменений поможет уменьшить нагрузку на суды, ведь позволит сократить количество
обжалованных судебных решений.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в
Раде хотят проверять, насколько эффективно работают законы, которые принимает парламент.
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