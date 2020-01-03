Госбюро расследований просит провести в нем полный аудит

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Государственное бюро расследований инициировало проведение полного аудита своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Госбюро расследований уже направило соответствующие письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство по вопросам государственной службы.
"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", - подчеркнула и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
Так, планируется, что Счетная палата проведет мероприятия по государственному внешнему финансовому аудиту, в рамках которого будет проверено соблюдение в ГБР бюджетного законодательства.
Госаудитслужба проведет ревизию финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.
Нацагентство по госслужбе проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на компенсации которых расходовались средства госбюджета, и соблюдение ГБР требований закона "О государственной службе".
Как сообщал сайт "Комментарии", 3 декабря народные депутаты 250-ю голосами приняли законопроект №2116 о реформе Государственного бюро расследований, который предусматривает перезагрузку руководства органа.
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