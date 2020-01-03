Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 03.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Госбюро расследований просит провести в нем полный аудит

И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова отметила, что аудит нужен в связи с реорганизацией

сегодня, 16:29
Автор:

• Мария Чиренко

Государственное бюро расследований инициировало проведение полного аудита своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Госбюро расследований уже направило соответствующие письма в  Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство по вопросам государственной службы.

"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", - подчеркнула и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Так, планируется, что Счетная палата проведет мероприятия по государственному внешнему финансовому аудиту, в рамках которого будет проверено соблюдение в ГБР бюджетного законодательства.

Госаудитслужба проведет ревизию финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.

Нацагентство по госслужбе проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на компенсации которых расходовались средства госбюджета, и соблюдение ГБР требований закона "О государственной службе".



Как сообщал сайт "Комментарии", 3 декабря народные депутаты 250-ю голосами приняли законопроект №2116 о реформе Государственного бюро расследований, который предусматривает перезагрузку руководства органа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...