Госбюро расследований просит провести в нем полный аудит

Государственное бюро расследований инициировало проведение полного аудита своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Госбюро расследований уже направило соответствующие письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство по вопросам государственной службы.



"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", - подчеркнула и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.



Так, планируется, что Счетная палата проведет мероприятия по государственному внешнему финансовому аудиту, в рамках которого будет проверено соблюдение в ГБР бюджетного законодательства.



Госаудитслужба проведет ревизию финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.



Нацагентство по госслужбе проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на компенсации которых расходовались средства госбюджета, и соблюдение ГБР требований закона "О государственной службе".





Как сообщал сайт "Комментарии", 3 декабря народные депутаты 250-ю голосами приняли законопроект №2116 о реформе Государственного бюро расследований, который предусматривает перезагрузку руководства органа.