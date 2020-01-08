Минэкономразвития анонсировало реформу профсоюзов

Министр развития экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook написал о том, что вскоре в Украине будет проведена реформа профсоюзов.

Министр считает, что в Украине профсоюзы выполняют на предприятиях номинальную функцию и не защищают права работников.

Он отметил, чтобы изменить ситуацию, профсоюзы получить доступ к ресурсам. "А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены", - написал он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции представили ту самую пенсионную реформу, которая вызвала волну народного негодования и стихийные забастовки и транспортный коллапс.

