Минэкономразвития анонсировало реформу профсоюзов

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Министр развития экономики Тимофей Милованов на своей
странице в Facebook написал о том, что вскоре в Украине будет проведена реформа
профсоюзов.
Министр считает, что в Украине профсоюзы выполняют на предприятиях номинальную функцию и не защищают права работников.
Он отметил, чтобы изменить ситуацию, профсоюзы получить доступ к ресурсам. "А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены", - написал он.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции представили ту самую пенсионную реформу, которая вызвала волну народного негодования и стихийные забастовки и транспортный коллапс.
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