Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Правительство назначило главу НАПК
НОВОСТИ Все новости

Правительство назначило главу НАПК

Ранее новый глава НАПК занимал должность прокурора

сегодня, 12:18
Автор:

• Сергей Медведев

Кабинет министров Украины назначил главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова. Такое сообщение появилось в  Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука. Отмечается, что ранее Новиков занимал должность  прокурора департамента надзора за соблюдением законов. 

"Перед ним стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции", - отметил глава правительства.

О новом главе НАПК известно, что он  имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Как сообщал портал "Комментарии", за кандидатуру Новикова проголосовали единогласно все шесть членов конкурсной комиссии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...