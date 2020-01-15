Правительство назначило главу НАПК

Кабинет министров Украины назначил главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова. Такое сообщение появилось в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука. Отмечается, что ранее Новиков занимал должность прокурора департамента надзора за соблюдением законов.

"Перед ним стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции", - отметил глава правительства.

О новом главе НАПК известно, что он имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Как сообщал портал "Комментарии", за кандидатуру Новикова проголосовали единогласно все шесть членов конкурсной комиссии.

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