Гончарук отреагировал на скандал вокруг «прослушки»: видеообращение

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился в сети к тем, "кто борется против президента и правительства". Вероятно, такая реакция вызвана недавней публикацией якобы записи совещания главы правительства с сотрудниками Кабмина и Нацбанка, где голос, похожий на премьер-министра, говорит фразу "я профан в экономике". Видео появилось на официальных платформах, посвященных работе премьер-министра, в Telegram, Facebook и на Youtube.





Гончарук заявил, что с самого начала против команды президента и правительства якобы работало очень много людей, которые пытались помешать, прогнозировали дефолты и экономические катастрофы.

"В последнее время против меня лично и против правительства развернулись массированные медиаатаки в социальных сетях и средствах массовой информации. Это свидетельствует о том, что наша команда на правильном пути", - заявил в видео Гончарук.

В подписи к видеообращению он отметил, что у него есть несколько "хороших новостей". Речь шла об укреплении обменного курса и увеличении иностранных инвестиций.

"Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопление международных резервов, которые составляют 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%", - написал премьер-министр.

Напоследок он добавил, что "если это не хорошие новости для нашей страны, то я полный “профан" в экономике".

Отметим, что прямого подтверждения или опровержения подлинности опубликованной "прослушки" Гончарук не озвучил.

Ранее "Комментарии" писали, что в сеть выложили третью часть якобы тайной записи совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране.

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