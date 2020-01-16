Изменен порядок пересечения границы с оккупированным Крымом для детей

Правительство одобрило изменения в постановлении относительно пересечения админграницы с временно оккупированным Крымским полуостровом. Об этом информирует пресс-центр Кабинета министров Украины.

Так, с 9 февраля вступают в силу новые правила въезда-выезда на временно оккупированную территорию страны гражданам Украины в возрасте до 16 лет. Отныне выезд детей в Крым будет проходить только в сопровождении кого-то из родителей опекунов или других законных представителей.

"Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской властям территорию в сопровождении этих взрослых. В таких случаях наличие второго родителя или поручения от него не обязательна", - говорится в сообщении Кабмина.

А вот пересечение границ из Украины в Крым для детей в возрасте 14-16 лет, родители которых проживают на оккупированной территории, возможно без постороннего сопровождения. Однако при одном условии: если есть информация об учебе этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Пересечение админгранцы при условии предъявления справки, выданной территориальным органом Государственной миграционной службы Украины, возможно для таких людей: тех, кто въезжает-выезжает из Крыма, и уехал с оккупированной территории для оформления документов для подтверждения гражданства Украины.

Также предполагается, что дети должны пересекать границы при предъявлении паспорта гражданина Украины или же загранпаспорта.

Ранее "Комментарии" писали, что Москва вернула Украине ноту, которая осуждает Путина за поездку в Крым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!