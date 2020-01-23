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Новосад стало стыдно, за то, что ей нужно столько денег

Новосад извинилась за свое интервью и заговорила о том, что украинцы получают меньше

сегодня, 07:52
Автор:

• Наталья Шевченко

После сообщения о том, что 36 тысяч для жизни – это мало, министр образования и науки Анна Новосад на своей странице в Facebook написала, что неудачно высказалась. 

 Чиновница попыталась оправдаться, что учителя получают очень мало, и нужно что-то менять, чтобы люди этой классификации получали достойную, оплачу, а также чтобы были нормальные зарплаты у профессионалов. 

В тоже она отметила, что поддерживает позицию правительства в том, что чиновники должны получать хорошие зарплаты и должна быть оценка работы, которая в дальнейшем и будет влиять на оплату труда. 

"Я понимаю, что то, что я сказала сказала в своем интервью, было не в той интерпретации. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко”, - написала она.

Ранее министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен достаточно, чтобы нормально прожить, однако этих средств мало, чтобы делать какие-то сбережения, откладывать на пенсию.

Министра юстиции Украины Дениса Малюську не устраивает его зарплата, и если ее не поднимут до 80 тысяч, то надолго его не хватит. По словам чиновника, он вынужден расходовать деньги, полученные на предыдущей работе.

Как сообщало издание "Комментарии", минимальная заработная плата в Украине вырастет на 550 грн. В проекте бюджета-2020, который министры подготовили ко второму чтению, закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 грн. По сравнению с нынешней "минималкой" (2019 года), которая составляет 4 173 грн, это больше на 550 грн.

 21 января народный депутат Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. В своем Telegram-канале он написал, что ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.


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Источник: https://comments.ua/
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