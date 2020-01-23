"Налоговые каникулы" и гарантии: Гончарук в Давосе призвал инвестировать в Украину

Во время "Украинского завтрака" в Давосе Украина предложила ряд преимуществ для инвесторов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Так, Гончарук предоставил три "интересных условия каждому инвестору". Во-первых, инвестор, вложивший более 100 млн долларов в Украину, получит прямые гарантии от правительства. Речь идет о принятии Радой специального закона, предоставляющего Кабмину мандат на решение вопросов от инвесторов – будь то нюансы о налоговых льготах, или же земельные вопросы.

Во-вторых, инвесторам, которые берут участие в приватизации, предлагают "налоговые каникулы".

"Если инвестор покупает предприятие стоимостью от 10 миллионов долларов, то получит "налоговые каникулы" - освобождение от налога на прибыль на период до 5-ти лет. Добавьте сюда возврата инвестиций в модернизацию за 2-5 лет - и это очень привлекательное предложение!", - сообщил Гончарук.

И в-третьих, хотят сформировать специальный международный арбитраж, чтобы он решал меньшие инвестиционные требования (около 10 млн долларов и ниже), которые были бы чрезмерно дорогими для передачи в арбитраж.





Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский сравнил Украину с Google на форуме в Давосе.

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