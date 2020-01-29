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Кабмин ликвидирует морские инспекции

Полномочия по контролю в портах перейдут к областным инспекциям

сегодня, 12:17
Автор:

• Сергей Медведев

Правительство приняло решение ликвидировать "морские инспекции". Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

Так, в Государственной экоинспекции существовали две отдельных структуры — Крымско-Черноморская и Азовская инспекции. В свое время их создавали для усиления экологического контроля в портах. Отмечается, что международные перевозчики и судовладельцы часто жаловались на работу инспекций. В связи с их неэффективной работой Кабмин принял решение о ликвидации.

Контролировать суда теперь будут областные инспекции, к которым переходят соответствующие полномочия. В частности, каждое задержание судов теперь должно утверждаться руководителем Госэкоинспекции.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине появится инспекция по вопросам ЖКХ.


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Источник: https://comments.ua/
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