Кабмин ликвидирует морские инспекции

Правительство приняло решение ликвидировать "морские инспекции". Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

Так, в Государственной экоинспекции существовали две отдельных структуры — Крымско-Черноморская и Азовская инспекции. В свое время их создавали для усиления экологического контроля в портах. Отмечается, что международные перевозчики и судовладельцы часто жаловались на работу инспекций. В связи с их неэффективной работой Кабмин принял решение о ликвидации.

Контролировать суда теперь будут областные инспекции, к которым переходят соответствующие полномочия. В частности, каждое задержание судов теперь должно утверждаться руководителем Госэкоинспекции.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине появится инспекция по вопросам ЖКХ.

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