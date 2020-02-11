Кабмин готовит крупнейшую в Европе программу молодежного обмена

Правительство готовит программу обмена молодежи между областями Украины, которая будет реализована во второй половине года. Проект рассчитан на обмен 100 тыс. человек. Об этом заявил замминистра культуры, молодежи и спорта Алексей Сивирин.

По словам чиновника, данный проект станет крупнейшим в Восточной Европе.

"В этом году мы будем реализовывать самую большую в истории Восточной Европы программу внутренней мобильности молодежи. Это будет программа обмена молодежью между разными регионами. В течение лета, осени и начала зимы около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 21 года получат возможность поехать из одного региона в другой", - сообщил представитель министерства.

Сама программа предусматривает несколько тематических модулей — волонтерство, неформальное обучение, культурный блоки длительностью пять дней. Регистрацию на участие в программе обмена между областями обещают открыть в марте.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Зеленский подчеркнул, что для любого государства жизненно-необходимо осознание его молодежи, что именно в своей стране они хотят жить, работать и создавать семьи.

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