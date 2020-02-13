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В Кабмине определились с главой Сумщины

Живицкий уже ранее работал в Сумской ОГА

сегодня, 15:26
Автор:

• Мария Чиренко

В Кабмине определились с главой Сумщины

Кабинет министров на заседании в среду, 13 февраля, утвердил кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность руководителя Сумской областной государственной администрации, передает "РБК-Украина".

"Да, действительно он был утвержден вчера. Вчера состоялось заседание", - рассказал источник в Кабмине.

В настоящее время Дмитрий Живицкий работает заместителем министра развития общин и территорий Украины. Перед назначением на должность в правительстве чиновник уже работал в Сумской ОГА.

Согласно декларации о доходах за 2019 год, он получил в качестве зарплаты 584,7 тыс грн за 8,5 мес. работы в Сумской ОГА и 252,3 тыс. грн за время работы в Министерстве по развитию общин и территорий. Он полностью и частично владеет несколькими квартирами в Сумах и в Киеве. Он зарегистрирован в частном доме в Сумах.

Живицкий владеет автомобилями Skoda SUPERB и OPEL KOMBO.

Наличными у чиновника есть 28,5 тыс. долл. США. Обязательства по договору страхования составляют 22140 грн. Другого ценного имущества и банковских сбережений у Живицкого и его семьи, согласно декларации, нет. 

Отметим, предыдущий глава Сумской ОГА ушел в отставку в июне 2019 года. С тех пор временно исполняющими обязанности были Вадим Акперов и Ирина Купрейчик.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-soglasoval-kandidaturu-novogo-glavy-1581596399.html
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