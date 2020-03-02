Авакова должны переназначить в новом Кабмине, - нардеп Монастырский

Министерство внутренних дел Украины на сегодня является одним из самых сильных, а его главу Арсена Авакова должны переназначить на должность в случае отставки правительства. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, сообщает УНН.



"Мой прогноз - министр Аваков однозначно должен остаться работать в обновленном Кабмине. Он работает в министерстве уже шесть лет. И за это время фактически по всем направлениям в МВД обеспечен порядок. Министр справляется с теми вызовами, которые стоят перед МВД", - считает нардеп.

Монастырский заявил, что большая часть Кабмина сейчас является кандидатами на выход из правительства. На определенных своих направлениях министерства не справились.

"Это можно сказать о большинстве министерств. Кроме одного - это Министерство внутренних дел. Потому что в этом направлении однозначно надо признать - это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся многие мои коллеги и депутаты", - заявил он.

Таким образом, прогнозирует председатель профильного парламентского комитета, Авакова переназначат в новый состав Кабмина.

Напомним, что Арсен Аваков стал главой МВД в начале 2014 года. В ноябре 2014 г. Авакова переназначили министром после внеочередных выборов Верховной Рады, в апреле 2016 года - после назначения премьером Владимира Гройсмана и в августе 2019 - после вступления в должность премьер-министра Алексея Гончарука.

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