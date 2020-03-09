Министр соцсетей Украины: спецпроект портала “Комментарии”

Социальные сети уже давно для многих перестали быть площадками, где люди на расстоянии могут общаться с близкими, заводить новые знакомства и делиться яркими моментами из жизни. Сейчас - это генератор новых идей, место, откуда люди узнают о происходящем в мире. Более того, страницы политиков можно назвать феноменом отечественной (и не только) журналистики. Сегодня представителям СМИ не обязательно куда-нибудь ездить ради комментария политика, достаточно лишь процитировать его публикацию - и новость готова. Благо, твиттер Авакова или, например, инстаграм Гончарука - вполне себе активные источники информации.



Сразу хочется отметить, что цель данного исследования - показать, как вели себя уже во многом бывшие украинские министры в этом сегменте Интернета. Мы вывели три общих пункта, которые всех объединяют: общее число подписчиков во всех социальных сетях, суммарное количество постов и реакция аудитории. Последний критерий в нашем случае - это лайки, комментарии, репосты, которые были тщательно подсчитаны и суммированы. Именно реакция аудитории - ключевой показатель в определении лучших в нашем рейтинге. Если есть реакция (пускай и негативная в виде красного от злости смайлика в “Фейсбуке”), то и пост выполнил свою главную роль - заставил юзера во время скроллинга бесконечного потока информации обратить на себя внимание.

Алексей Гончарук - министр соцсетей Украины в феврале

Нет ничего удивительного, что первым победителем нашей номинации стал именно уже бывший премьер-министр страны. Как и полагается по должности и статусу, Алексей Гончарук на публичных страницах делился информацией обо всем: от коронавируса до запуска новой платформы “Дія”. Всего за месяц он сделал во всех соцсетях 379 постов (которые часто дублировались) и получил 158 885 откликов. Даже инстаграм Гончарука оказался вполне себе живым - за месяц он опубликовал в этой не самой популярной у политиков соцсети 41 пост. Но на следующий день после отставки все его публичные соцсети приказали долго жить. Остался лишь “личный” “Фейсбук”, где было минимум публикаций от автора (ноль за февраль), зато уйма постов, где премьер был отмечен.





В тройку лучших также вошли Зоряна Скалецкая и Дмитрий Дубилет. Бывший министр здравоохранения вовсе использовала для публикаций о своей деятельности лишь “Фейсбук”, но там показала сумасшедшие охваты. 61 пост набрал 68 770 реакций за месяц. Этот успех случился во многом из-за вспышки коронавируса в мире и первых его проявлениях в Украине. У аудитории сразу возник небывалый интерес к данной теме и все “побежали” как раз к министру. Стоит отдать должное Скалецкой, которая максимально оперативно реагировала на все события, делала очень много заявлений, в общем, пыталась держать всех в курсе. Зоряна даже выиграла одну из наших бонусных номинаций, но об этом ниже.

Дмитрий Дубилет лишь на четыре тысячи отстал от своей бывшей коллеги по суммарным реакциям. У бывшего министра Кабмина и площадок для этого было больше, да и тематический разброс шире. Плюс многие знают Дубилета не как политика, а больше ассоциируют с удачным бизнесменом нового поколения, который знает, чего хочет. И умеет этого добиться.

Детально с первой десяткой нашего рейтинга вы можете ознакомиться в инфографике “Комментариев”.





Также во время работы над данным материалом мы нашли много увлекательного и интересного, что также систематизировали и публикуем в виде приятного бонуса.

Соцсети, на которые стоит подписаться

По нашему мнению, “Фейсбук” Дмитрия Кулебы - соцсеть здорового человека. Если устали от постоянных программных заявлений и лозунгов - вам сюда. Во-первых, здесь очень много размышлений о нынешнем и будущем Украины. Интересно узнать про книги? Заходите. Как живет и чем занимается министр? Все так же есть. А пост с собакой и бутылкой вина лишний раз напоминает, что политики - тоже живые люди, которые в свободное время занимаются мирскими делами.

Цитата месяца

В этой номинации было непросто выбирать. Активность политиков зашкаливает, все пытаются показать, как они улучшают жизнь страны и населения. Но в феврале, по нашему мнению, победителем становится Арсен Аваков. Его ответ на слова Владислава Суркова, экс-помощника Владимира Путина об Украине собрал в “Твиттере” почти тысячу лайков и долго был на слуху. Твиттер Аваков - вообще лучшая соцсеть, если хотите регулярно получать информацию о деятельности МВД.

Самые популярные посты месяца

Сурков - со своими перлами о Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020

3 место. Министр образования и науки Анна Новосад - об украинском языке в фильмах и сериалах. Продюсер телеканала 1+1 Елена Еремеева небрежно заявила, что “мелодрамы на украинском языке, смотрятся хуже, чем комедии”. И началось...

2 место. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет - о неэфективности госслужбы и ее институтов. Признайтесь, вы сами не один и не два раза сталкивались с уймой “бумажек”, которые нужно подать в левое окошко, подписать в правом, а потом еще и бежать на пятый этаж за печатью. Именно об этом и пишет обладатель нашего второго места.

1 место. И тут мы плавно переходим к победителю. Зоряна Скалецкая - о решении поехать в Новые Санжары и быть вместе с эвакуированными из Уханя.

Информационная работа бывшего бывшего министра здравоохранения Украины в феврале заслуживает отдельной истории. Когда началась паника из-за коронавируса, многие украинцы в очередной раз пошли запасаться ватно-марлевыми или другими видами повязок, Скалецкая взяла на себя обязанности информатора и главного толкователя. Постоянные прямые эфиры в “Фейсбуке”, уйма постов за день из Новых Санжар, куда она отправилась накануне дня рождения дочери и где долго жила вместе с прибывшими из Уханя. Все это было действительно нужно стране в тот момент. И своими лайками, комментариями и репостами пользователи это подтвердили.

Вместо послесловия

В марте мы получили новое правительство. А значит, будут новые герои наших постоянных публикаций. Кто знает, может, кому-то как раз излишняя активность в соцсетях помешала эффективно заниматься своими прямыми обязанностями. Радует одно: наши политики постепенно становятся открытыми, готовы делиться информацией о себе и даже сами ради этого проявляют инициативу. Украинский политический сегмент соцсетей выходит на новый уровень, и это хорошо для всех.

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