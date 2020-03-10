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Минкультуры временно возглавила Светлана Фоменко: что о ней известно

В Кабмине определились с и.о. главы Министерства культуры, молодежи и спорта Украины

сегодня, 18:36
Автор:

• Таисия Ерохина

Минкультуры временно возглавила Светлана Фоменко: что о ней известно

Выполнять обязанности министра культуры, молодежи и спорта Украины вместо экс-министра Владимира Бородянского будет его первый заместитель Светлана Фоменко. Об этом сегодня стало известно с сайта министерства.

Отметим, что Фоменко закончила Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "Романо-германские языки и литература", Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Публичное администрирование". В 2004-2007 годах была советницей, главным специалистом, начальником отдела в Киевском городском совете. С 2013 года – начальник Управления международного сотрудничества Министерства культуры Украины. Потом заместитель министра, а С 2015-го – помощник-консультант нардепа. С апреля 2016-го стала первым заместителем министра культуры.

Напомним, сегодня стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Минэкономики и временно заменит Милованова.

Ранее "Комментарии" сообщили, что назван и.о. министра образования и науки Украины, которым также стал заместитель экс-министра Анны Новосад.


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Источник: https://mkms.gov.ua/content/komanda.html
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