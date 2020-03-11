Премьер Денис Шмыгаль пообещал сделать заседания Кабмина открытыми, - Геращенко

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал вернуть открытые заседания правительства. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от фракции "Европейская солидарность"Ирина Геращенко.
"Нардепы от "ЕС" Мария Ионова, Виктория Сюмар и Ахтем Чийгоз выразили возмущение закрытыми заседаниями правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал уже в следующем заседание отказаться от практики закрытых засекреченных заседаний и вернуться к открытым заседаниям Кабинета Министров", - сообщила политик.
Напомним, что при премьере Гончаруке заседания Кабмина проходили в закрытом режиме, для журналистов устраивали брифинги по результатам собраний. Как сообщал портал "Комментарии", Алексей Гончарук в свое время заявил: "Будем общаться с прессой по результатам этой работы. Мы будем работать с министрами в нормальном режиме, адекватном для страны, на территории которой ведутся боевые действия. Но после заседания мы будем выходить к прессе, и рассказывать о принятых решениях и объяснять, почему мы их приняли".
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