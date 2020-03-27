Последняя надежда Квита: СМИ указали на роль Стадного в развале высшего образования в Украине

Экс-министр образования в Кабмине Арсения Яценюка Сергей Квит теряет влияние на данное ведомство из-за недавних кадровых перестановок в нем. Об этом шла речь в программе "Хронология недели" на NewsOne.

Как известно, в среду, 25 марта, временно исполняющей обязанности министра образования и науки была назначена Любомира Мандзий. Ранее она была заместителем бывшего министра Анны Новосад, которую 10 марта на посту сменил Юрий Полюхович, также аффилированный с Квитом.

В то же время, по информации NewsOne, Сергей Квит после отставки с должности руководителя Киево-Могилянской академии, продолжал влиять на МОН во времена пребывания на посту министр Лилии Гриневич и, особенно, Анны Новосад, которая ранее была советником самого Квита.

"Главной боевой единицей Квита была и остается его заместитель в МОН, нынешний депутат от "Голоса" Инна Совсун: преподаватель "могилянки", член соросовской "Опоры", руководитель CEDOS и вице-президент Киевской школы экономики. Именно она аккумулировала все грантовые транши и привела к Квиту юную Анну Новосад, стипендиатку Сороса на управление по международным делам. А также Егора Стадного, который ныне занимает пост замминистра образования", - отметили журналисты.

Последний, к слову, претендовал на пост министра образования и науки при формировании правительства Гончарука. Но в итоге Стадному досталась лишь кресло заместителя Новосад. Стадного журналисты называют человеком Квита. Косвенным подтверждением этого можно считать тот факт, что жена Стадного Ирина Шевченко координирует финансы в центре CEDOS, которым руководит Сергей Квит.

В сюжете Егора Стадного называют последней надеждой Квита, позиции которого в МОН стали шаткими. По мнению эксперта образовательной сферы, "у Квита и всей компании приближенных к Соросу украинских политиков стоит задача полного развала высшего образования в стране, а подконтрольный ему Егор Стадный и сегодня является проводником для разрушения системы образования".





Напомним, в феврале 2019 года Кабинет Министров Украины назначил бывшего министра образования и науки Украины Сергея Квита главой Национального агентства обеспечения качества высшего образования (НАОКВО).

Позже НАОКВО предложило исключить директора Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Ризуна из членов отраслевого экспертного совета. Причиной стали его якобы "мотивированная безынициативность" в вопросе борьбы с плагиатом и "попытки смягчить обстоятельства снятия плагиатных диссертаций".





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