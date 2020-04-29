Новым главой Госналоговой стал Алексей Любченко: что о нем известно

Главой Государственной налоговой службы стал Алексей Любченко. О его назначении стало известно во время сегодняшнего заседания Кабинета министров.

Известно, что Любченко в 1999-2003 гг. работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а 2003-2005 – главой налоговой администрации Черкасской области. После этого заместитель председателя Кировоградской ОГА. В 2009-2011 – замглавы Госналоговой администрации. В 2012-2014 Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, а в 2015 –претендовал на пост главы ГФС.

Как заявил во время брифинга министр финансов Сергей Марченко, Любченко подпишет контракт на период карантина, а также через десять дней он должен представить стратегический план работы. По словам министра, налоговая будет отчитываться каждый месяц о выполнении своей работы, а именно - обеспечении доходной части бюджета.

Добавим, что главой Госаудиторской службы назначен экс-замминистра финансов Геннадий Плис.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Кабмин уволил главу Гостаможни Максима Нефедова.

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