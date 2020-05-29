В Раде потребовали отставки главы МВД Авакова

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Партия "Голос" публично призвала отправить в отставку
министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Национальной
полиции Украины Игоря Клименко после скандального происшествия с изнасилованием
женщины и пытками мужчины в полицейском участке в городе Кагарлыка. Об этом
партия "Голос" заявила на своем официальном сайте.
"Должна наступить неизбежная ответственность за то, что
преступники в погонах пытают и насилуют людей. Депутаты фракции "Голоса"
настаивают на отставке министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя
Национальной полиции Игоря Клименко", — написали представители фракции "Голос".
Заместитель председателя фракции "Голос" Инна Совсун
утверждает, что происшествия можно было избежать, если бы полицейские понесли
наказания за преступления на Кривом Озере, в детском приюте "Рассвет" и за
убийство 5-летнего Кирилла Тлявова.
Депутаты "Голоса" считают, что необходимо сменить
руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции, потому что они
не справились с задачей проведения реформы правоохранительной системы Украины.
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