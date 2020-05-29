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В Раде потребовали отставки главы МВД Авакова

Нардепы требуют ответственности министра МВД за изнасилование женщины копами

29 мая 2020, 22:05
Автор:

Антон Корнилов

В Раде потребовали отставки главы МВД Авакова

Партия "Голос" публично призвала отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко после скандального происшествия с изнасилованием женщины и пытками мужчины в полицейском участке в городе Кагарлыка. Об этом партия "Голос" заявила на своем официальном сайте.

"Должна наступить неизбежная ответственность за то, что преступники в погонах пытают и насилуют людей. Депутаты фракции "Голоса" настаивают на отставке министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Игоря Клименко", — написали представители фракции "Голос".

Заместитель председателя фракции "Голос" Инна Совсун утверждает, что происшествия можно было избежать, если бы полицейские понесли наказания за преступления на Кривом Озере, в детском приюте "Рассвет" и за убийство 5-летнего Кирилла Тлявова.

Депутаты "Голоса" считают, что необходимо сменить руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции, потому что они не справились с задачей проведения реформы правоохранительной системы Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", в Сингапуре таксиста арестовали на 4 месяца за публикацию о продлении карантина.


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Источник: https://www.goloszmin.org/news/avakova-u-vidstavku-policiya-maye-zahishchati-ne-katuvati?fbclid=IwAR1fz3l9_0llT5W86aYL-0K_ZjltYVxkBXC1bJ3iKUhJA0sW7b3q0uwOHlI
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