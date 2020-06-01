Кабмин всерьез взялся за опеку украинских детей

Сегодня во время заседания правительства было принято 27 проектов по основным направлениям по защите прав и возможностей для украинских детей. Об этом сообщает издание "Урядовый курьер".

Так, Кабмин рассмотрел инициативу по ужесточению ответственности за продажу детям электронных сигарет, а также за неоправданную жестокость при воспитании детей внутри семьи.

Также министры обозначили перспективы для получения предусмотренного законом жилья для детей-сирот, которые достигли совершеннолетия.

"Убежден, что такие дети имеют полное право на получение жилья от государства, поэтому это право необходимо реализовать без того, чтобы вчерашние подопечные интернатов оббивали пороги чиновников в поисках утраченной справедливости", - указал глава правительства Денис Шмыгаль.

При этом он добавил, что особого внимания требует и воспитание детей, которые отданы под опеку государства, а также заняться экономической и моральной стороной мотивации для воспитания детей в семьях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина запускает авиасообщение и уже известна дата открытия границ для внутренних перелетов.

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