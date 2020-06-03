Новая партия министров: с кем из кандидатов могут возникнуть проблемы при голосовании и почему

В парламент Украины внесли представление на двух новых министров и вице-премьера. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" предложение премьера Дениса Шмыгаля и возможность утверждения данных кандидатов, проголосовать за которых могут уже завтра.

Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается сделать Ольгу Стефанишину, министром культуры – Александра Ткаченко, министром экологии – Романа Абрамовского.

"Уже появились сообщения, что Пристайко отправляют послом в Великобританию"

Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что по кандидатурам Стефанишиной и Ткаченко проблем, скорее всего, не будет. А вот по поводу Абрамовского, который является на данный момент заместителем министра в Минэнерго, могут "пободаться".

"Смена Вадима Пристайко на Ольгу Стефанишину, которая до сентября 2019 года руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции, точно не сенсация и не интрига. Уже появились сообщения, что Пристайко отправляют послом в Великобританию. Та после выхода из ЕС становится субъектным игроком для украинской международной политики. Потому туда и отправляют самого "евроинтеграционного" из всех возможных в команде президента Зеленского, – поясняет политобозреватель. – Ткаченко – фигура довольно скандальная. Его ассоциируют не только с Коломойским (ведь нынешний нардеп от "Слуги народа" – бывший гендиректор группы "1 + 1 медиа"), но и с ситуацией вокруг Одесской киностудии художественных фильмов (звучали обвинения в том, что он ее добил с целью "прихватизации" – ред.). Но на фоне бывшего "культурного министра" Бородянского кандидат Ткаченко выглядит этакой длинноногой современной блондинкой на фоне доисторической старушки".

По мнению Руслана Бизяева, главной задачей нового главы Минкульта должна стать реализация концепции внутреннего мира для Украины. Речь, подчеркивает эксперт УИП, о языковой, религиозной, культурной, смысловой парадигмах. В поисках того, что будет объединять страну, а не усиливать раскол.

"Нужна идеологическая стратегия не отдельно взятого (сейчас – западного) региона, под которую пытаются подстроить всю страну, – уверен политобозреватель. – Следует искать действительно общие, объединяющие, примиряющие смыслы".

Руслан Бизяев предполагает, что определенные прения могут возникнуть касательно кандидатуры министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. И тут дело именно в министерстве, а не в Романе Абрамовском, которому правительство хочет отдать соответствующий портфель.

"Минэкологии, как бы его не называли, это – достаточно денежное место, – поясняет эксперт. – Там сходятся интересы нескольких групп влияния – как внутри СН, так и среди других фракции и групп. Как правило, портфель в это министерство всегда добывался после квотных торгов. Сейчас на повестке дня Избирательный кодекс. Думаю, основные договоренности будут заключаться вокруг него. Ведь это – правила игры на местных выборах, которые так до конца и не ясны".

Руслан Бизяев считает, что за все поданные кандидатуры не без проблем, но проголосуют.

"С большой долей вероятности, их протянут. Сюрпризов не исключаю, но их вероятность – небольшая. Вряд ли возможен "зашквар", как случилось ранее с кандидатурой в министра энергетики, который у нас так и не назначен".

"Назначать в правительство нужно людей из парламента"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что Ткаченко может стать эффективным министром.

"У него есть большой опыт и в кино, и в телевидении, а главное – он понимает особенности, как развивать министерство, – поясняет эксперт. – Да и в целом, назначать в правительство нужно людей из парламента. Европейский опыт нам об этом ярко говорит. Вообще, можно реформировать Кабмин, чтобы туда могли идти только из Рады".

В СН, считает Сергей Быков, есть поддержка и Ткаченко, и Стефанишиной.

"Эти кандидатуры точно утвердят, – уверен глава ИНПОЛИТ. – А Минэнерго и экологии нужно давно разделять. Так что, полагаю, вопросов по кандидатуре Абрамовского тоже не будет".

Напомним, что с приставкой и.о. разделенным теперь Минэнергетики (ранее - Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины) "рулит" в данный момент Ольга Буславец.

"Вне пакета может пройти только Ткаченко"

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что стопроцентно пройти может лишь Ткаченко. А потому предполагает пакетное голосование.

"Ткаченко идет в министры от определенной части СН, которая вышла из гнезда Игоря Валерьевича, – поясняет эксперт. – Абрамовский является человеком Шмыгаля. Премьеру очень нужны свои люди в правительстве. Ведь кроме министра Кабинета министров Олега Немчинова, у Шмыгаля там нет стопроцентно "своих". Остальные – чужие ему люди. И для укрепления авторитета, для того, чтобы легче было проводить коллегиальные решения, нужен ставленник именно от премьера. Стефанишина выдвинута, скажем так, от (и для) "либеральной общественности". Она работала с Иванной Климпуш-Цинцадзе, которая была вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 14 апреля 2016 года до 29 августа 2019 года, а сейчас является нардепом от "Европейской солидарности". Ее кандидатура – такой себе "прогиб" и сигнал евросообществу, что курс при премьере Шмыгале не поменялся. Ну и – возможность заручится голосами от "Голоса" и "Евросолидарности" в Раде".

А голоса, уверен Вадим Карасев, придется собирать со всех фракций. Потому что Кабмин есть, а мнобольшинство лишь – как бы есть. Да и в любом случае – это не монобольшинство имени Шмыгаля.

"Скорее всего, будет пакетное голосование. Потому что вне пакета может пройти только Ткаченко, – прогнозирует эксперт. – Интересно, что за предложенную троицу будут голосовать незадолго до праздника Троицы. Посмотрим, сработает ли поговорка, что Бог любит Троицу".

Как сообщалось, Кабмин переполовинил Минэкоэнерго: как теперь называются министерства.

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