Рада отправила в отставку вице-премьер-министра Пристайко

Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. Об этом стало известно в ходе заседания парламента.

Так, за такое решение в парламенте проголосовали 296 депутатов.

Отметим, что Пристайко не выступил в ходе заседания с отчетом о проделанной работе.

Как сообщалось, в парламент Украины внесли представление на двух новых министров и вице-премьера. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии"предложение премьера Дениса Шмыгаля и возможность утверждения данных кандидатов.

Как рассказал политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев, смена Вадима Пристайко на Ольгу Стефанишину, которая до сентября 2019 года руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции, точно не сенсация и не интрига.

"Уже появились сообщения, что Пристайко отправляют послом в Великобританию. Та после выхода из ЕС становится субъектным игроком для украинской международной политики. Потому туда и отправляют самого "евроинтеграционного" из всех возможных в команде президента Зеленского", - сказал эксперт.

Добавим, что вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается сделать Ольгу Стефанишину, министром культуры – Александра Ткаченко, министром экологии – Романа Абрамовского.









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