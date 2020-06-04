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Вице-премьер-министром вместо Пристайко стала Стефанишина

Депутаты избрали нового вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

сегодня, 11:50
Автор:

Таисия Ерохина

Вице-премьер-министром вместо Пристайко стала Стефанишина

Новым вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины избрана Ольга Стефанишина. Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады Украины сегодня.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль доложил представление о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром и обратился к народным депутатам с просьбой поддержать это представление. Потом Стефанишиной дали слово для выступления, где она озвучила приоритеты, которые видит в работе на этой должности.

После обсуждения парламентарии 255 голосами приняли в целом проект постановления о назначении Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Как сообщалось, в парламент Украины внесли представление о двух новых министров и вице-премьере. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" предложение премьера Дениса Шмыгаля и возможность утверждения этих кандидатов. Так, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается сделать Ольгу Стефанишину, министром культуры – Александра Ткаченко, министром экологии – Романа Абрамовского.


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