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Ткаченко получил должность министра культуры

На заседании Рады выбрали нового министра культуры и информационной политики

сегодня, 12:04
Автор:

Таисия Ерохина

Ткаченко получил должность министра культуры

Новым министром культуры и информационной политики Украины стал Александр Ткаченко. Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады Украины сегодня.

Так, решение было поддержано голосами 263 депутатов.

Сначала представление о назначение министром культуры и информационной политики Ткаченко представил премьер-министр Денис Шмигаль. После этого Ткаченко очертил приоритеты, к которым отнес усиление финансирования культуры и завершение реорганизации Министерства культуры.

Кроме того, Рада проголосовала за сложение полномочий народного депутата Украины, которым до нового назначения в Кабмин был Ткаченко.

Напомним, Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. Вместо него была выбрана Ольга Стефанишина.

Как сообщалось, в парламент Украины внесли представление о двух новых министрах и вице-премьере. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" предложение премьера Дениса Шмыгаля и возможность утверждения этих кандидатов. Так, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается сделать Ольгу Стефанишину, министром культуры – Александра Ткаченко, министром экологии – Романа Абрамовского.


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