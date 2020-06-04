Ткаченко получил должность министра культуры

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Новым министром культуры и информационной политики Украины стал Александр Ткаченко. Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады Украины сегодня.
Так, решение было поддержано голосами 263 депутатов.
Сначала представление о назначение министром культуры и информационной политики Ткаченко представил премьер-министр Денис Шмигаль. После этого Ткаченко очертил приоритеты, к которым отнес усиление финансирования культуры и завершение реорганизации Министерства культуры.
Кроме того, Рада проголосовала за сложение полномочий народного депутата Украины, которым до нового назначения в Кабмин был Ткаченко.
Напомним, Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. Вместо него была выбрана Ольга Стефанишина.
Как сообщалось, в парламент Украины внесли представление о двух новых министрах и вице-премьере. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" предложение премьера Дениса Шмыгаля и возможность утверждения этих кандидатов. Так, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается сделать Ольгу Стефанишину, министром культуры – Александра Ткаченко, министром экологии – Романа Абрамовского.
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