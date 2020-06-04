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Разумков призвал Кабмин опубликовать условия по кредиту от МВФ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что общество должно знать правдивую информацию, прописанную в меморандуме с МВФ

сегодня, 17:53
Автор:

Екатерина Белоброва

Разумков призвал Кабмин опубликовать условия по кредиту от МВФ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к правительству Украины с просьбой опубликовать текст меморандума, который должен быть подписан с Международным валютным фондом. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, парламентарий отметил, что на данный момент текст, опубликованный в средствах массовой информации и других публичных ресурсах, едва ли соответствует действительности.

"Я уверен, что Кабмин должен продемонстрировать меморандум, который будет подписан с МВФ. И хотя я не являюсь частью переговорной группы, будет правильно, когда люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, будут его комментировать. Пункты, которые там отражены, будут служить интересам Украины… Хотелось бы увидеть документ", - указал спикер на брифинге в Верховной Раде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МВФ опубликовал меморандум экономической и финансовой политики УкраиныДокумент содержит ключевые аспекты антикризисной программы Украины, которую поддержал МВФ в рамках второго пересмотра программы "stand by".

Так, по сравнению ноябрьским вариантом Меморандума, прогноз падения ВВП Украины в 2009 году составит 8% (ранее - 3%), инфляция - 16% (17%). МВФ отмечает, что одной из главных целей монетарной политики Украины будет уменьшение инфляции.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/razumkov-kabmin-dolzhen-obnarodovat-memorandum-1591279859.html
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